81-latek wjechał pod pociąg w Radomsku. Poważne utrudnienia dla kierowców

RMF24

W Radomsku (woj. łódzkie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem relacji Częstochowa-Piotrków Trybunalski. 81-letni kierowca wjechał tam na tory mimo czerwonego sygnału świetlnego. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym w regionie.

Wypadek w Radomsku

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący Fordem 81-latek ok. godz. 12:30 wjechał na przejazd kolejowy przy ul. Kościuszki i zderzył się z pociągiem.

Na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia – przekazał aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Utrudnienia w Radomsku po wypadku

Po wypadku przejazd kolejowy w Radomsku został zablokowany, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta oraz opóźnienia pociągów przejeżdżających przez stację. Jak informują służby, opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut.

Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby, które prowadzą czynności i starają się jak najszybciej przywrócić ruch zarówno na przejeździe, jak i na trasie kolejowej.

Służby apelują do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.