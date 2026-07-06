81-latek wjechał pod pociąg w Radomsku. Poważne utrudnienia dla kierowców

Wypadek w Radomsku
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący Fordem 81-latek ok. godz. 12:30 wjechał na przejazd kolejowy przy ul. Kościuszki i zderzył się z pociągiem.
Na szczęście nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci na obecną chwilę wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia – przekazał aspirant Dariusz Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.
Utrudnienia w Radomsku po wypadku
Po wypadku przejazd kolejowy w Radomsku został zablokowany, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu drogowym w centrum miasta oraz opóźnienia pociągów przejeżdżających przez stację. Jak informują służby, opóźnienia sięgają kilkudziesięciu minut.
Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby, które prowadzą czynności i starają się jak najszybciej przywrócić ruch zarówno na przejeździe, jak i na trasie kolejowej.
Służby apelują do kierowców o korzystanie z tras alternatywnych oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.