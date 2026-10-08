Potężne uderzenie w mafię hazardową. Służby zatrzymały 58 osób

RMF24

Służby rozbiły gang zajmujący się nielegalnym hazardem. W trakcie wspólnej operacji funkcjonariuszy KAS i policjantów zatrzymano 58 osób i zabezpieczono aż 287 nielegalnych automatów do gier. Wśród zatrzymanych znalazł się także poszukiwany listem gończym 19-latek.

Skoordynowana akcja służb

Funkcjonariusze KAS z całej Polski oraz policjanci z Łodzi przeprowadzili skoordynowane działania, przeszukując kilkadziesiąt miejsc, głównie na terenie województwa łódzkiego.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska, „w wyniku wspólnych działań zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające”.

W 51 wytypowanych punktach zatrzymano łącznie 58 osób w wieku od 19 do 72 lat. Wszystkim podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych związanych z urządzaniem nielegalnych gier na automatach.

Zarzuty i grożące kary

Siedem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Wobec trzech osób zastosowano policyjny dozór, a cztery zostały tymczasowo aresztowane na dwa do trzech miesięcy. Dodatkowo dwie osoby trafiły do aresztu za handel i posiadanie narkotyków.

Jak przekazała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego łódzkiej policji nadkom. Edyta Machnik, „wśród zatrzymanych znalazł się także 19-latek, za którym wydano list gończy”.

W trakcie akcji zabezpieczono również ponad 598 tys. zł w gotówce.

Za posiadanie nielegalnych automatów grozi kara 100 tys. zł za każdy automat. Organizowanie gier hazardowych wiąże się z wysoką grzywną oraz karą do trzech lat więzienia.