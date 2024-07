Ogród pełen roślin leczniczych powstanie przy szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Przebywanie w nim ma łagodzić stres, obniżać ciśnienie krwi i częstotliwość uderzeń serca.

Porzeczka alpejska (Zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / Shutterstock

Ogród pełen roślin leczniczych, który ma m.in. zmniejszać stres pacjentów i pomagać im się zrelaksować, powstanie w ośrodku onkologicznym szpitala im. Kopernika w Łodzi.

To dla nas bardzo ważny projekt. Ogród znajdzie się na patio w samym sercu naszej przychodni onkologicznej. Wokół są gabinety badań, rejestracja. To będzie odpowiednie miejsce, żeby odpocząć, przysiąść, zregenerować się, czekać na podanie chemioterapii - zaznaczyła Magdalena Janus-Hibner, zastępca dyrektora ds. projektów, rozwoju i organizacji onkologii szpitala im. Kopernika w Łodzi.

Hortiterapia to metoda, która pomaga odzyskać siły po przebytych urazach, udarach lub w chorobach przewlekłych. Jest ona oparta na bliskości natury, która ma zbawienny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka.

Badania pokazują, że wpatrywanie się w naturalną zieleń przyczynia się już po kilku minutach do obniżenia ciśnienia krwi i częstotliwości uderzeń serca. Pacjenci, którzy przebywają wśród roślin, szybciej przechodzą proces rekonwalescencji i wracają do zdrowia - uważa psychoonkolog dr Anna Cieślak-Wojciechowska ze szpitala im. Kopernika.



Autorzy projektu ogrodu w ośrodku onkologicznym wybrali do niego rośliny o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i uspokajających. Pojawi się w nim m.in. grab pospolity, leszczyna pospolita, trzmielina europejska, porzeczka alpejska oraz winobluszcz trójklapowy.



Pamiętajmy, że oprócz terapii, najlepszych lekarstw, najnowocześniejszego sprzętu, wiele dobrego potrafi zdziałać sama natura, a rośliny mają leczniczą moc. Wierzę, że w ogrodzie, który powstanie na terenie ośrodka, pacjenci choć na moment zapomną o chorobie, odpoczną, zrelaksują się i uśmiechną - podkreśliła marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.



Projekt ogrodu dla Szpitala Kopernika w Łodzi został wybrany w konkursie "Zielona Architektura Zdrowia", zorganizowanym przez Województwo Łódzkie i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Koszt realizacji oszacowano na ok. 150 tys. zł. Mniej więcej tyle samo ma kosztować drugi ogród, który w ramach konkursu powstanie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej Curie w Zgierzu.