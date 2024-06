Zakończony dziś etap inwestycji to ok. 750 metrów jednotorowego tunelu o średnicy 8,5 metra. Cztery takie tunele od Kozin będą wychodzić do linii Łódź Kaliska - Zgierz, po dwa na północ i południe.

Teraz tarcza zostanie odwrócona w kierunku zachodnim i rozpocznie ostatni etap drążenia tunelu. Pokona prawie 700 m do miejsca w rejonie al. Unii i Srebrzyńskiej, gdzie będzie kończył się tunel.





Na Kozinach cztery mniejsze tunele łączą się z dwutorowym tunelem głównym w kierunku Łodzi Fabrycznej. Ten tunel drąży większa tarcza TBM - Katarzyna. Po kilkumiesięcznym przestoju, przed tygodniem maszyna wznowiła pracę i pokonując ok. 10 m dziennie na głębokości ok. 25 m pod powierzchnią gruntu i 15 m pod kamienicami. Do końca roku ma dotrzeć do stacji Łódź Śródmieście, a w marcu 2025 r. przebije się do Dworca Fabrycznego.



"W komorze stacji Łódź Koziny wybieramy ziemię na najniższym poziomie przystanku. Budowana jest tzw. kołyska dla "Faustyny", w której zatrzyma się po wydrążeniu trzeciego tunelu jednotorowego" - poinformował Rafał Wilgusiak z PKP PLK.



Termin zakończenia budowy całego tunelu, rozpoczęcie testów i odbiorów zaplanowano na czerwiec 2026 r. Pierwsze pociągi na podziemnej trasie pod Łodzią pojadą w grudniu 2026 roku.