Po pięciu latach przerwy, 1 lipca, linia tramwajowa numer 43 znów wyruszyła na tory. Kursuje na trasie z Legionów/Włókniarzy w Łodzi do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Od 1 lipca mieszkańcy Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego mogli znów podróżować tramwajem linii 43, który po pięciu latach wrócił na tory.



Przebudowaliśmy sieć trakcyjną, pojawiły się nowe zwrotnice wyposażone w instalacje ogrzewania. Przystanki są dostosowane pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Będziemy oszczędzali czas, dlatego, że w większości trasa tramwaju jest bezkolizyjna i to umożliwi mieszkańcom Konstantynowa i Łodzi szybki dojazd do miast. To nie koniec - mówi Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego.

Całą trasę linii 43 od skrzyżowania Legionów z Włókniarzy w Łodzi po plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim zajmie pasażerom 23 minuty. Tramwaje kursują co 15 minut.



Projekt modernizacji był podzielony na dwie części, z których każda realizowana była przez jedno z miast. Łódzki odcinek, o długości ok. 2,8 km, objął ul. Konstantynowską od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Na konstantynowskim odcinku (4,2 km), od ul. Przygranicznej do pl. Wolności, zmodernizowany został m.in. system sterowania ruchem. Koszt remontu to ponad 81 mln zł.



Linię tramwajową łączącą Łódź i Konstantynów Łódzki uruchomiono w 1910 r., a zamknięto w 2019 r., ponieważ jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. Po wykrzywionych szynach nie dało się już jeździć.