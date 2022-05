Szparagi i bułki własnego wypieku – to gwiazdy tegorocznej, piątej edycji Jemy w Łodzi Burger Fest. Do skosztowania będzie niemal 40 festiwalowych propozycji w 35 restauracjach. Dodatkowo pyszne wydarzenia towarzyszące: miejski grill, domowe pieczenie bułek i konkursy dla gości. Festiwal rozpocznie się w piątek i potrwa do 5 czerwca.

Festiwalowym przebojem w tym roku są własnoręcznie wypiekane bułki do burgerów / Agnieszka Wyderka / RMF FM Jemy w Łodzi Burger Fest - to największa burgerowa impreza w mieście. Tym razem restauratorzy odkryją przed smakoszami fantastyczny smak sezonowych szparagów i cudownych, własnoręcznie wypiekanych, rumianych chrupiąco-miękkich bułeczek. W czasie wydarzenia na fanów burgerów będzie czekało 39 różnych propozycji przygotowanych specjalnie na festiwal. Co ciekawe, poza lokalami z Łodzi, w imprezie wezmą udział restauracje z Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, a nawet z Tomaszowa Mazowieckiego. Mięsne, rybne i wegańskie Restauratorzy nie spoczywają na laurach i co roku starają się czymś odkrywczym zaskoczyć wielbicieli burgerów. W tym roku królują szparagi - znajdziemy je aż w ośmiu burgerach, ale to nie jedyne sezonowe warzywo - w kilku daniach pojawi się również... młoda kapusta czy rabarbar - mówi Izabella Borowska z portalu Jemy w Łodzi. Wśród mięs wygrywa wołowina, ale ma dużą konkurencję, bo w festiwalowych burgerach spróbować będzie można kotletów z: jagnięciną, tuńczykiem, krabem, flądrą, kałamarnicą, wołowym żebrem czy brzuchem wieprzowym. Restauracje nie zapomniały również o osobach niejedzących mięsa. Na prośbę gości w wielu propozycjach będzie można zamienić kotlet na roślinny, a osiem spośród festiwalowych burgerów, jest w stu procentach wegańskich. Mięso w nich zastąpiono wędzonym tofu lub kotletami z brokułów, czerwonej fasoli, soczewicy czy kaszy jaglanej. Pieczemy burgerowe bułki Przebojem piątej edycji Jemy w Łodzi Burger Fest może okazać się samodzielnie wypiekane pieczywo do burgerów. Najwięcej jest bułek maślanych, ale również botwinkowa, szpinakowa czy ta z dodatkiem kozieradki i pokrzywy. Są restauracje, które w ogóle zrezygnowały z bułek - tradycyjną formę zastąpiono gofrem czy arabskim chlebkiem. Jeśli już chleb głodnemu na myśli... to z pieczywem związana jest jedna z festiwalowych atrakcji. Wraz z restauracją Drukarnia i KUSZ Production organizatorzy nakręcili instruktażowy film, jak w domu upiec bułki do burgerów. Zostanie wyemitowany w mediach społecznościowych podczas festiwalu i jest uzupełnieniem wcześniejszej produkcji o przygotowywaniu mięsa na burgera. Aromat grilla, koktajle i burgerowy Dzień Dziecka 30 maja restauracje z Manufaktury (Szpulka i Zielona) przygotują specjalne zestawy składające się z festiwalowego burgera i koktajlu w promocyjnej cenie, a już dzień później Centralna Gastromachina zaprosi na wyjątkowego grilla w podwórku Piotrkowskiej 93. We wtorek w restauracji będzie gotował, piekł i smażył nie tylko Wiktor Kaczanowski (szef kuchni restauracji), ale również zaproszeni goście: Przemysław Bednarz z restauracji Szwalnia i Bartosz Snecz Dębski. Uwaga! Restauracja będzie świętowała także w środę. Z okazji przypadającego Dnia Dziecka Gastromachina przygotuje słodkości dla młodszych gości i wyjątkowe koktajle dla tych starszych. A dla wszystkich od godz. 16.00 grill i steki ze smokera. Burgery w czasie festiwalu awansowały już do pełnoprawnych, restauracyjnych dań / Agnieszka Wyderka / RMF FM Konkursy dla gości Czytelnicy będą mogli spróbować swych sił w quizie z wiedzy na temat burgerów, wraz z łódzkimi lokalami spróbujemy odtworzyć kilka najdziwniejszych burgerów świata, będzie też można wygrać atrakcyjne nagrody w konkursach - mówi druga z organizatorek festiwalu - Agata Zarębska z Jemy w Łodzi. Wśród nagród zaproszenia o wartości 200, 150 i 100 złotych. Wybrane burgery festiwalowe będzie można zamówić online w serwisie Wolt, a również skorzystać z rabatów dla nowych gości portalu. Jemy w Łodzi Burger Fest rozpocznie się w piątek (27 maja) i będzie trwał 10 dni (do 5 czerwca). Wydarzenie organizują: portal Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Zobacz również: Hulajnogą potrącił 6-latka. Łódzka policja szuka świadków

Czekają na zgłoszenia do 47. Wieży Trybunalskiej

Pomoc w niedotlenieniu dzieci już w drodze do szpitala

Widzew wrócił do ekstraklasy