MON powoła Dron Legion. „Potrzebujemy setek tysięcy operatorów”

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Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powołanie Dron Legionu. Formacja ma skupiać cywilnych, certyfikowanych operatorów bezzałogowców, którzy w razie konfliktu będą stanowić wsparcie dla Wojska Polskiego. O planach mówiono podczas szkolenia „Blue Eye 2026” w Nowym Glinniku w województwie łódzkim.

Wicepremier i szef MON podkreślił, że Dron Legion nie będzie formacją złożoną z żołnierzy. Ma zrzeszać osoby cywilne, które posiadają uprawnienia do obsługi dronów i współpracują z wojskiem.

Dron Legion będzie skupiał osoby cywilne, które na wypadek konfliktu będą w pełnej gotowości. Potrzebujemy setek tysięcy operatorów dronów. To jest doświadczenie z Ukrainy, które wnosimy do polskiej armii – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, każda drużyna w Wojsku Polskim ma zostać wyposażona w drony, a wszystkie jednostki powinny uzyskać zdolność do ich wykorzystywania.

Nowy Glinnik miejscem szkoleń i certyfikacji

Szef MON zapowiedział, że 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego stanie się centralnym ośrodkiem ćwiczeń oraz certyfikacji operatorów dronów. Szkolenie „Blue Eye 2026” ma być organizowane cyklicznie.

W przyszłym roku szkoleniem dronowym ma zostać objętych około 33 tys. uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych. Kurs ma kończyć się egzaminem przeprowadzanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w Polsce jest obecnie ponad 560 tys. certyfikowanych operatorów dronów. Zaznaczył, że projekt będzie realizowany przez ULC we współpracy z resortem obrony.

Większe wydatki na drony i systemy antydronowe

Kosiniak-Kamysz poinformował również o poleceniu przeprowadzenia pilnego przeglądu strategicznego dotyczącego najnowocześniejszych metod prowadzenia działań na polu walki.

Wskazał trzy priorytetowe obszary: systemy antydronowe, środki dalekiego i precyzyjnego rażenia oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Nie zaniedbując tradycyjnego sprzętu wojskowego, który pozyskujemy od kilkunastu miesięcy, skupiamy się głównie na nowoczesnych technologiach, które sprawdzają się i powszechnie są używane na polu walki w Ukrainie – mówił minister.

Według przekazanych przez niego danych, w 2023 roku na systemy dronowe i antydronowe w Wojsku Polskim przeznaczono 100 mln zł. W 2026 roku wydatki na ten cel mają wynieść 26 mld zł.

Około 100 dronów podczas ćwiczeń

W szkoleniu „Blue Eye 2026” uczestniczyło niemal 40 jednostek i instytucji wojskowych, a także przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz prywatnych firm z branży zbrojeniowej, w tym konstruktorzy dronów.

Podczas ćwiczeń wykorzystano około 100 różnych bezzałogowców. Operatorzy trenowali m.in. koordynację działań ze sztabem i oddziałami kawalerii powietrznej w terenie.

Jednym z zadań było wykrywanie celów przez drony rozpoznawcze, a następnie ich eliminowanie przy użyciu bezzałogowców uderzeniowych. Ćwiczono też wsparcie dronami rozpoznawczymi żołnierzy desantujących się ze śmigłowców na terenie opanowanym przez przeciwnika.