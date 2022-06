​Nieodpowiedzialny kierowca został wyeliminowany z ruchu drogowego przez czujnego świadka. Do obywatelskiego ujęcia kierowcy, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu doszło w Ossie (Łódzkie). Amator jazdy na ,,podwójnym gazie" musi się liczyć z utratą uprawnień do kierowania pojazdami i grzywną. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.