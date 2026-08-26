Koniec zgadywania ustawień prania. AI WashAssist automatycznie dopasowuje parametry do wielkości załadunku

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Pranie nie zawsze wygląda tak samo. Raz do bębna trafia pełny załadunek ubrań, innym razem tylko kilka rzeczy wymagających szybkiego odświeżenia. Różnić mogą się także rodzaje tkanin, stopień zabrudzenia czy czas, jaki chcemy przeznaczyć na cały cykl.

Dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania, które pomagają dopasować sposób prania do aktualnych potrzeb. Jednym z nich jest pralka SensiCare 600 9 kg BlackPanel AI WashAssist marki Electrolux.

Model oferuje również program FullWash45, funkcję Time Manager® oraz programy przeznaczone do różnych rodzajów odzieży, co ułatwia dopasowanie cyklu do konkretnego załadunku i codziennych potrzeb.

AI WashAssist automatycznie dopasowuje parametry prania do wielkości wsadu

Technologia AI WashAssist z systemem SensiCare wykorzystuje algorytm AI oraz technologię wykrywania załadunku, aby rozpoznać wielkość wsadu.

Na tej podstawie pralka automatycznie dostosowuje czas trwania programu oraz zużycie wody i energii do ilości ubrań znajdujących się w bębnie.

Dzięki temu przebieg cyklu jest dopasowywany do konkretnego załadunku, bez konieczności ręcznego ustawiania tych parametrów przy każdym praniu.

Pełny załadunek w 45 minut. Jak działa program FullWash45?

Gdy zależy nam na czasie, nie zawsze trzeba dzielić pranie na kilka mniejszych partii. Pralka Electrolux z programem FullWash45 pozwala wyprać pełny załadunek mieszanych tkanin w temperaturze 30°C w 45 minut¹.

Program jest przeznaczony przede wszystkim do codziennych, lekko zabrudzonych ubrań z tkanin mieszanych oraz kolorowej bawełny.

Dzięki temu FullWash45 pozwala wyprać większą ilość ubrań w jednym cyklu i zakończyć pranie w krótszym czasie, bez konieczności dzielenia wsadu na mniejsze partie.

Dopasuj czas prania do swojego dnia dzięki Time Manager

Automatyczne dopasowanie parametrów przez AI WashAssist nie oznacza, że użytkownik traci możliwość dostosowania cyklu do własnych potrzeb.

Funkcja Time Manager® umożliwia 4-stopniową regulację czasu prania, dzięki czemu długość programu można dopasować zarówno do stopnia zabrudzenia ubrań, jak i planu dnia.

Jeśli zależy nam na wcześniejszym zakończeniu prania, można skrócić czas trwania wybranego programu.

Programy dopasowane do różnych rodzajów ubrań i zabrudzeń

Dobór odpowiedniego programu zależy nie tylko od wielkości załadunku, ale również od rodzaju odzieży i stopnia jej zabrudzenia. Pralka SensiCare 600 9 kg AI WashAssist oferuje kilka programów przeznaczonych do bardziej konkretnych zastosowań.

Intensywne pranie do mocniej zabrudzonych tkanin

Program Intensywne pranie został przeznaczony do mocniej zabrudzonych tkanin. Wydłużony cykl i odpowiednio dobrane parametry pomagają usuwać trudne plamy, jednocześnie zachowując kolor i strukturę materiału.

Sprawdzi się m.in. przy odzieży roboczej, sportowej oraz innych tekstyliach wymagających dokładniejszego prania.

Program do odzieży outdoorowej

W modelu dostępny jest również program do odzieży outdoorowej, przeznaczony do ubrań wyposażonych w specjalne membrany.

Zapewnia odpowiednią pielęgnację tego typu materiałów, a także wspiera przywracanie ich właściwości wodoodpornych.

Program do ubrań sportowych

Osobny program do ubrań sportowych sprawdzi się przy odzieży wymagającej częstego i szybkiego prania.

To praktyczna opcja m.in. w przypadku koszulek, spodenek czy innych elementów garderoby regularnie wykorzystywanych podczas aktywności fizycznej.

Higieniczny program idealny dla alergików

W pralce Electrolux SensiCare 600 9 kg BlackPanel AI WashAssist dostępny jest również program Hygiene Para+, który łączy cykl prania z działaniem pary.

W temperaturze powyżej 60°C pomaga usunąć ponad 99,99% bakterii i wirusów2, a dodatkowo redukuje pyłki i alergeny.

Program został przebadany przez Swissatest, dlatego może być szczególnie przydatny podczas prania ubrań i tekstyliów, w przypadku których zależy nam na wysokim poziomie higieny.

Programy dopasowane do różnych rodzajów ubrań i zabrudzeń / materiały prasowe

Pralka dopasowana do codziennych potrzeb

Electrolux SensiCare 600 9 kg BlackPanel AI WashAssist ma pojemność 9 kg i maksymalną prędkość wirowania 1400 obr./min.

Taka pojemność sprawdzi się zarówno przy regularnym praniu, jak i wtedy, gdy jednorazowo do bębna trafia większa ilość ubrań.

Poza programami przeznaczonymi do konkretnych zastosowań, takimi jak Outdoor, Odzież sportowa czy Higiena, pralka oferuje również bardziej uniwersalne cykle:

Bawełna,

Syntetyki,

Delikatny,

Wełna/jedwab,

Jeans,

Kołdry,

Płukanie,

Wirowanie/Odpompowanie,

FullWash 45 minut,

Intensywny.

Pralka i suszarka dopasowane do dostępnej przestrzeni

Pralkę Electrolux SensiCare 600 9 kg BlackPanel AI WashAssist można zestawić z odpowiednio dobraną suszarką Electrolux, tworząc funkcjonalną strefę prania w łazience lub pralni.

W zależności od dostępnego miejsca urządzenia można ustawić obok siebie albo zamontować w słupku. Taki układ pozwala dopasować sposób ustawienia sprzętów do wielkości i organizacji pomieszczenia.

Czarny panel sterowania i minimalistyczne wzornictwo

W codziennym użytkowaniu znaczenie mają nie tylko dostępne programy i funkcje, ale również sposób obsługi urządzenia.

Electrolux SensiCare 600 9 kg BlackPanel AI WashAssist wyróżnia się stonowaną stylistyką, dopracowanymi detalami oraz ciemnym panelem sterowania, który nadaje pralce nowoczesny, minimalistyczny wygląd.

Czytelny interfejs ułatwia wybór programu i dostęp do najważniejszych ustawień, dzięki czemu obsługa urządzenia pozostaje prosta i intuicyjna.

Różne pojemności i funkcje w zależności od potrzeb

Poza opisywanym w artykule modelem SensiCare 600 9 kg AI WashAssist MEW6F9492P, w ofercie dostępne są również inne pralki z tej linii, różniące się przede wszystkim pojemnością bębna oraz dodatkowymi funkcjami.

Do wyboru są m.in.:

MEW6F8482P – model o pojemności 8 kg,

EFE695402M – model o pojemności 10,5 kg, wyposażony dodatkowo w system AutoDose, który automatycznie dopasowuje ilość detergentu do wielkości wsadu.

Pozwala to dobrać pralkę odpowiednio do liczby domowników, częstotliwości prania oraz ilości ubrań, które najczęściej trafiają do bębna.

W zależności od modelu dostępne są także dodatkowe rozwiązania ułatwiające codzienną obsługę i dopasowanie parametrów prania do aktualnych potrzeb.

AI WashAssist automatycznie dopasowuje parametry prania do wielkości wsadu / materiały prasowe

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa AI WashAssist w pralce Electrolux?

AI WashAssist wykorzystuje technologię wykrywania załadunku wspieraną algorytmem AI. System rozpoznaje wielkość wsadu i na tej podstawie automatycznie dostosowuje czas prania oraz zużycie wody i energii.

Czy AI WashAssist automatycznie dobiera parametry prania?

Tak. AI WashAssist dopasowuje czas trwania programu oraz zużycie wody i energii do wielkości załadunku. Użytkownik może jednocześnie dodatkowo regulować długość wybranych cykli za pomocą funkcji Time Manager®.

Ile trwa program FullWash45?

Program FullWash45 umożliwia wypranie pełnego załadunku mieszanych tkanin w temperaturze 30°C w 45 minut. Pełny załadunek oznacza maksymalny wsad przewidziany dla danego urządzenia.

Do czego służy funkcja Time Manager®?

Time Manager® umożliwia 4-stopniową regulację czasu prania. Pozwala dopasować długość cyklu do stopnia zabrudzenia ubrań oraz planu dnia.

Czy Electrolux SensiCare 600 ma program do odzieży outdoorowej?

Tak. Program Outdoor jest przeznaczony do odzieży wyposażonej w specjalne membrany. Zapewnia odpowiednią pielęgnację materiału i wspiera przywracanie właściwości wodoodpornych ubrań.

Jak działa program Hygiene Para+?

Program Hygiene Para+ łączy cykl prania z działaniem pary. W temperaturze powyżej 60°C usuwa ponad 99,99% bakterii i wirusów*, a także redukuje pyłki i alergeny. Program został przebadany przez Swissatest.

Jaką pojemność ma pralka Electrolux SensiCare 600 MEW6F9492P?

Model MEW6F9492P ma pojemność 9 kg i maksymalną prędkość wirowania 1400 obr./min.

Artykuł sponsorowany powstał w ramach współpracy z marką Electrolux