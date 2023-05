Od jutra - w przypadającym 5 maja Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością - na Zamku Królewskim na Wawelu oddana zostanie do użytku tzw. komfortka. To intymna przestrzeń z przewijakiem dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, gdzie w komfortowych warunkach i sprawnie można nie tylko wykonać zabiegi higieniczne, ale także odpocząć. Zamek Królewski na Wawelu jest pierwszą instytucją kultury w kraju gwarantującą takie miejsce - i - co ważne – bezpłatne, otwarte w godzinach pracy muzeum.

Komfortka - toaleta dla osób z niepełnosprawnościami / Materiały prasowe Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie Piotra Czarnoty - pełnomocnika ds. dostępności - stworzyliśmy w Centrum Multimedialnym na wzgórzu komfortkę - nowoczesną i wygodną przestrzeń wychodzącą naprzeciw intymnym potrzebom osób z niepełnosprawnością. To dla nas ważny moment, będący częścią długofalowej strategii mającej na celu uczynienie z Zamku Królewskiego na Wawelu miejsca otwartego, przystosowanego dla wszystkich - mówi prof. Andrzej Betlej, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Komfortka stworzona na Wawelu ma elektrycznie regulowaną kozetkę oraz przyścienny podnośnik. W przestrzeni znajduje się również zlew. Komfortka na Wawelu / Materiały prasowe Jak podaje Fundacja Integracja: Problem braku komfortek dotyczy co najmniej 150 tysięcy osób w Polsce, niesamodzielnych z powodu choroby, niepełnosprawności

i wieku, które kilka razy dziennie wymagają zmiany środków chłonnych, cewnikowania albo innych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, wykonywanych w pozycji leżącej. Alternatywą pozostaje nierzadko rezygnacja z udziału w życiu publicznym, społecznym i rodzinnym albo okupione są one wyrzeczeniami, w tym: wielogodzinnym unikaniem przyjmowania napojów i jedzenia w celu uniknięcia konieczności wymiany środków chłonnych. Zamek Królewski na Wawelu od wielu lat dba o zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnością, co znalazło swoje zobowiązanie w 2021 r, w momencie przystąpienia do rządowego programu "Partnerstwa na rzecz dostępności". Realizowaliśmy szereg programów edukacyjnych dedykowanych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, przeszliśmy audyt architektoniczny wzgórza, który wskazał nasze "najsłabsze punkty" i to nad ich niwelowaniem pracujemy dziś bardzo intensywnie. Ważne było dla nas również szkolenie dla wszystkich pracowników, by mogli dobrze budować relacje z osobami z niepełnosprawnością odwiedzającymi Zamek. W tym roku podobne szkolenia obejmą również pracowników tymczasowych. W najbliższym czasie na wzgórzu pojawi się system nawigacji dla osób niewidomych w oparciu o system Totupoint, oraz mapy tyflograficzne - mówi Piotr Czarnota, pełnomocnik ds. dostępności Zamku Królewskiego na Wawelu, który w tym roku otrzymał tytuł Ambasadora akcji "Przewijamy Polskę".