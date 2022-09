Bus z dziećmi i samochód osobowy zderzyły się czołowo na drodze wojewódzkiej nr 980 w miejscowości Faściszowa (woj. małopolskie). Busem podróżowało 12 osób, w tym ośmioro dzieci.

Wypadek w Faściszowej (gmina Zakliczyn, powiat tarnowski, województwo małopolskie) / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie /

Kierowca skody z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z busem, który wiózł wycieczkę dzieci z Ciężkowic na zamek w Czchowie - powiedział oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Dodał, że busem jechało ośmioro dzieci w wieku od 10 do 17 lat oraz cztery osoby dorosłe. Odnieśli drobne obrażenia, otarcia i potłuczenia. Na miejscu pomagają im ratownicy medyczni. Zostaną przewiezieni do urzędu gminy w Zakliczynie - powiedział st. kpt. Bogusław Szydło z małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej. Kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala w Brzesku.

Na miejscu pracuje 26 strażaków z pięciu zastępów PSP i OSP.

W miejscu wypadku na DW 980 ruch odbywa się wahadłowo. Policja ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia.