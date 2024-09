Plastikowe i szklane butelki, sprzęt elektroniczny, opony, ale też zegarek, sofa i sześć wózków sklepowych - takie śmieci płetwonurkowie wyłowili z krakowskiego zbiornika Zakrzówek.

Akcja sprzątania zbiornika Zakrzówek / Klub Płenwonurków LOK Litiral /

Akcję po raz drugi zorganizował Klub Płetwonurków LOK "Litoral" we współpracy z innymi krakowskimi klubami nurkowymi. W tym roku uczestnicy akcji wydobyli z wody 100 worków śmieci.

Niestety to śmieci, które wyrzucają osoby, które kąpią się na Zakrzówku - mówił reporterce RMF FM Agacie Guz Piotr Kosiarski z Klubu Płetwonurków LOK "Litoral" w Krakowie.

Śmieci nie jest mniej niż rok temu. Mamy w tej kwestii jeszcze sporo do zrobienia. To ważne, żebyśmy dbali o środowisko. Dla Krakowa Zakrzówek to skarb na skalę Europy, nie każde miasto może się pochwalić takim pięknym zbiornikiem. Sprzątając, chcieliśmy zrobić coś dobrego dla miasta i przyrody - dodaje Piotr Kosiarski.

Jak podkreślają organizatorzy akcji, rolą klubów nurkowych jest m.in. budowanie świadomości na temat ochrony środowiska i to nie tylko wśród odwiedzających Zakrzówek, ale też odpoczywających np. w górach czy lasach.

W akcji na krakowskim Zakrzówku wzięło udział 80 osób.