Uczniowie ze szkoły podstawowej w Lądku-Zdroju nieprędko wrócą do szkolnej rzeczywistości. Placówka została zalana przez wodę, szkody są ogromne. Podobna sytuacja jest w Nysie. Tam zniszczona została szkolna kuchnia. Na razie dyrektorzy zachęcają do tzw. kolonii dla powodzian, czyli możliwości skorzystania z wyjazdu dzieci na "zieloną" lub "błękitną szkołę". W całym kraju z powodu powodzi zamkniętych zostało ponad 430 szkół.

Zniszczenia po powodzi / Mateusz Chłystun / RMF FM

Ponad tydzień temu południowa Polska została zalana przez wielką wodę, którą już teraz określa się jako większą powódź niż ta, do której doszło w 1997 roku. Choć okolice m.in. Głogowa czy Przedmościa nadal z nią walczą, w niektórych miejscowościach na Opolszczyźnie, Śląsku czy Dolnym Śląsku zaczęło się wielkie sprzątanie.

Potężny problem stanowią zniszczone szkoły - zamkniętych jest ich ponad 430. Reporter RMF FM Dominik Smaga poinformował, że na terenie objętym stanem klęski żywiołowej po powodzi jest ponad 3 tys. placówek, w których uczy się ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży.

Zniszczona jedyna szkoła w Lądku-Zdroju

Inny z reporterów RMF FM - Michał Radkowski - poinformował z kolei, że w Lądku-Zdroju na Dolnym Śląsku trwa sprzątanie trzykondygnacyjnej, jedynej w mieście szkoły. Koparka wywozi na parking przed budynkiem wszystko to, co było w środku. Ławki, szafki, podręczniki, biurka nauczycieli, tablice czy wieszaki nie nadają się już do użytku.

Zalane są piwnice, szatnie uczniowskie, gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy i sale lekcyjne na parterze. Drugie i trzecie piętro nadają się do użytku, ale najpierw musimy posprzątać nawet nie to, co jest zalane, ale "zamulone", bo to był muł - powiedziała naszemu dziennikarzowi wicedyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju Beata Kaczmarczyk.

Michał Radkowski dowiedział się, że szkoła planuje uruchomić lekcje na pierwszym i drugim piętrze za ok. dwa tygodnie. W najbliższą środę uczniowie tej placówki wyjeżdżają nad morze do Jastrzębiej Góry w ramach "błękitnej szkoły". Wyjazd jest sponsorowany, rodzice nie ponoszą żadnych kosztów.

Wielki problem uczniów z Nysy

Z 3 tys. szkół na terenach objętych klęską żywiołową 200 wymaga remontów - od drobnych po całkowite. Jak podaje reporter RMF FM Dominik Smaga, tak jest między innymi w Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie. Chociaż nie ucierpiały tam sale lekcyjne, przez zalaną kuchnię w piwnicy placówka nie może przyjąć uczniów.

Zajęcia chcielibyśmy przywrócić jak najszybciej, ale otrzymaliśmy komunikat, że mimo dezynfekcji na poziomie -1 musimy zacząć zbijać kafle. Może odizolujemy poziom -1 od reszty i zajęcia wrócą, ale bez możliwości żywienia dzieci. To wszystko miało kontakt ze skażoną wodą. Nie możemy wykorzystać sztućców, talerzy i tak dalej - mówił naszemu dziennikarzowi Rafał Kret, zastępca dyrektora szkoły.

Wyrzucone wyposażenie kuchni kosztowało 80 tys. zł.

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer o szacowaniu strat

Niektóre placówki wracają do pracy. Czasami jest tak, że szkoła nie jest uszkodzona, ale w sali gimnastycznej jest zbiórka rzeczy, które są potrzebne powodzianom - tłumaczyła w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

Na szacowanie szkód jest za wcześnie. Samorządy podejmują się tych działań. My potem będziemy pomagać w tym, żeby szkoły wróciły jak najszybciej do funkcjonowania - mówiła.

Całą rozmowę z wiceszefową MEN można przeczytać TUTAJ .

Jaką pomoc mogą uzyskać uczniowie ze szkół poszkodowanych przez powódź?

Jesteśmy przygotowani do organizacji "zielonych szkół" dla wszystkich dzieci, które będą potrzebowały takiej pomocy - mówiła Barbara Nowacka w niedzielę podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Samorządowcy oraz prywatne instytucje - przez stronę internetową zieloneszkoly.men.gov.pl - mogą zgłaszać ośrodki, które przyjmą uczniów z terenów powodziowych.

W ośrodkach sportowych w całym kraju miejsca dla dzieci udostępnia z kolei Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gotowe przyjąć uczniów ze szkół zniszczonych przez powódź jest chociażby województwo zachodniopomorskie. Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska przypomniała, że wytypowano już miejsca, gdzie dzieci i młodzież trafią na "zielone" lub "błękitne szkoły".

Miejsc, które mogą przyjąć uczniów z południowej Polski, jest około setki. Trwają tylko szczegółowe ustalenia, ale w tym tygodniu z radością będziemy mogli ich przyjąć - powiedział naszej dziennikarce wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.