Seniorzy z Małopolski i Śląska na celowniku. Oto jak ich oszukiwano

RMF24

Krakowscy policjanci zatrzymali 9 osób. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą „na wnuczka”. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych.

Służby zatrzmały m.in dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska.

Werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im telefony, oraz je rozliczali. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani.

Zatrzymano również dwóch tzw. „odbieraków”.

W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku - zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością grupy.

Zatrzymano łącznie pięć osób, zabezpieczono automaty do gier, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.

