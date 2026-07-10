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Seniorzy z Małopolski i Śląska na celowniku. Oto jak ich oszukiwano

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (09:00)

Krakowscy policjanci zatrzymali 9 osób. Członkowie grupy mieli oszukiwać seniorów metodą „na wnuczka”. Jak informuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, śledczy wiążą ich także z prowadzeniem nielegalnych punktów hazardowych.

Seniorzy z Małopolski i Śląska na celowniku. Oto jak ich oszukiwano
Zdj. ilustracyjne, Shutterstock /Shutterstock

Służby zatrzmały m.in dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska. 

Werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im telefony, oraz je rozliczali. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani.

Zatrzymano również dwóch tzw. „odbieraków”. 

W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku - zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością grupy. 

Zatrzymano łącznie pięć osób, zabezpieczono automaty do gier, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.
 

Źródło: RMF24
Tagi: policja na wnuczka

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