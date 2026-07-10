Seniorzy z Małopolski i Śląska na celowniku. Oto jak ich oszukiwano

Służby zatrzmały m.in dwóch braci, którzy od początku roku mieli działać w grupie oszukującej seniorów na terenie Małopolski i Śląska.
Werbowali osoby odbierające pieniądze od pokrzywdzonych, dawali im telefony, oraz je rozliczali. Mężczyźni w wieku 23 i 26 lat zostali tymczasowo aresztowani.
Zatrzymano również dwóch tzw. „odbieraków”.
W ramach tych działań krakowska policja razem z Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym także na Śląsku - zlikwidowała nielegalne punkty hazardowe powiązane z działalnością grupy.
Zatrzymano łącznie pięć osób, zabezpieczono automaty do gier, a wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty.