Podejrzany o ograbianie nagrobków na Rakowicach zatrzymany

RMF24

W rękach krakowskich policjantów jest już mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys. Mieszkaniec powiatu krakowskiego usłyszał w związku ze swoimi czynami kilkanaście zarzutów.

Wspomniany mężczyzna ma 34 lata.

Podejrzewa się go o szereg kradzieży elementów metalowych z grobów na krakowskich cmentarzach. Miał uszkodzić m.in. pomnik nagrobny aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łepkiego. Oba znajdują się na słynnych krakowskich Rakowicach.

Podejrzanemu grozi ośmioletnia odsiadka. Zastosowano wobec niego dozór policyjny.

Grób Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zniszczony. Kolejny incydent na cmentarzu Rakowickim Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nieznani sprawcy skradli z grobu Heleny Modrzejewskiej wykonaną z brązu płaskorzeźbę. Sprawą zajmuje się policja, która łączy to zdarzenie z serią podobnych kradzieży na terenie zabytkowej nekropolii.

W sprawę zniszczenia nagrobka Łepkiego zaangażowały się m.in. ukraińskie służby dyplomatyczne, ale jak informowała policja, dewastacja najprawdopodobniej nie była celową prowokacją.

W ostatnim czasie na terenie cmentarza Rakowickiego odnotowano kilkanaście zgłoszeń dotyczących kradzieży metalowych elementów, takich jak krzyże, tabliczki czy figurki.