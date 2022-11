Trwa przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie. To najważniejsza ulica dojazdowa da mieszkańców wielu osiedli, łącząca Wolę Justowską i Zwierzyniec z centrum miasta. Prace mają potrwać do końca maja przyszłego roku. Mieszkańcy mają problemy z objazdami, dlatego remont wywołuje kontrowersje. Na jego przedłużenie mogą wpłynąć prace archeologiczne, które rozpoczęły się dzisiaj.

/ Zarząd Dróg Miasta Krakowa /

Inwestycja jest objęta nadzorem archeologicznym. Podczas prac natrafiono na ludzkie szczątki. Odkryto trzy pochówki, pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Najprawdopodobniej to ofiary epidemii.

Pochówki znajdują się w miejscu, gdzie w latach 70. stała kapliczka, obecnie przesunięta o kilkanaście metrów dalej, dlatego archeolodzy spodziewają się odkryci kolejnych pochówków. Nie używają słowa groby, bo ciała zakopano w ziemi, nie było trumien, ani żadnych towarzyszących pochówkom przedmiotów. Ciała najprawdopodobniej zawinięte były w tkaninę i zasypane.

Odkryliśmy trzy pochówki, w tym jeden kompletny - mówi archeolog Bożena Marczyk-Chojnacka kierownik nadzoru archeologicznego. Pochówki możemy łączyć z funkcjonująca tu kapliczką, która datowana jest na 1882 rok. Większa liczb pochówków wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z lokalnym cmentarzykiem, gdzie chowano ludzi chorych na jakąś zakaźną chorobę.

Jak dodała ludzi, którzy zmarli wskutek choroby, chowano zazwyczaj poza obrębami cmentarza, często właśnie przy kapliczce.

Przy pochówkach nie znaleźliśmy żadnych przedmiotów. Nie natrafiliśmy na gwoździe, okucia czy guzki, nawet po przeszukaniu terenu wykrywaczem metalu. Szczątki były bez trumien, więc tym bardziej jest możliwe, że mieliśmy do czynienia z jakąś epidemią - dodaje Marczyk-Chojnacka - Będziemy rozszerzać zakres prac. Chcemy poznać zasięg tego cmentarzyka. Sądzę, że należy spodziewać się kolejnych znalezisk - powiedziała.

Archeolodzy nie wykraczają poza granice inwestycji i zamierzają sprawdzić grunt pod jezdnia na ul. Królowej Jadwigi, na skrzyżowaniu tej ulicy z Korbutową. Prace sięgają do głębokości ok. 1, 4 m, niewykluczone, że będą głębsze. Badania mają potrwać około tygodnia. Nie wiadomo jeszcze, na ile odkrycia opóźnią prace.

Na ulicy Królowej Jadwigi cały czas trwają prace, ale jeden fragment jest wyłączony - mówi Jacek Bartlewicz z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Realizowane były już wykopy pod kanalizację i studnie retencyjne i stąd to odkrycie. Wiadomo, że przebudowa to zwarta całość, dlatego dla przebiegu inwestycji istotne jest, co powiedzą archeolodzy - dodał.

Remont drogi ma trwać do końca maja przyszłego roku. Bartlewicz dodaje, że wykonawca nie ma żadnego problemu z materiałami, w tym z rurami kanalizacyjnymi, które zostały zabezpieczone w odpowiedniej liczbie.

Równolegle rozpoczyna się remont ul. Odlewniczej, która jest wykorzystywana jako alternatywny objazd ulicy Królowej Jadwigi. Tych prac nie udało się zrealizować wcześniej, ale pocieszeniem dla kierowców może będzie informacja, że potrwają one tylko dwa tygodnie.

Ta ulica jest w stanie fatalnym, chcielibyśmy do końca przyszłego tygodnia wzmocnić pobocza, podbudowę i zrealizować nakładkę asfaltową - poinformował Bartlewicz.