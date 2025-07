​Mieszkańcy Krakowa muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu w środę po południu. Na terenie miasta doszło do awarii systemu sterowania ruchem. W wyniku usterki sygnalizacje świetlne na kilku głównych skrzyżowaniach działają obecnie w trybie lokalnym, czyli światła pracują, ale system nie jest skoordynowany.

Awaria sygnalizacji świetlnej w Krakowie, zdj. ilustracyjne / JOANNA URBANIEC / East News

Problemy dotyczą sygnalizacji przy al. 29 Listopada, Alejach Trzech Wieszczów, ul. Kapelanka oraz ul. Grota-Roweckiego. Jak informują służby miejskie, światła na tych odcinkach funkcjonują obecnie na podstawie indywidualnych, lokalnych programów, co może prowadzić do zakłóceń w płynności ruchu i tworzenia się korków. Oznacza to, że światła pracują, ale system nie jest skoordynowany.

Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i - w miarę możliwości - omijanie wymienionych tras. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii, jednak nie podano jeszcze, kiedy system powróci do pełnej sprawności.

Zalecamy śledzenie komunikatów drogowych i korzystanie z aplikacji nawigacyjnych w celu wyboru alternatywnych tras przejazdu.