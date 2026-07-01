W środę o godz. 16:39 straż pożarna odebrała zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się w oknie jednego z wieżowców na os. Na Wzgórzach w Nowej Hucie.
Na miejsce wysłano dwa pojazdy w tym jeden ze skokochronem. Na miejscu obecny był również oficer operacyjny - mówi st. asp. Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Podczas trwającego osiem minut dojazdu, straż pożarna odebrała kolejne zgłoszenie - tym razem o upadku mężczyzny – ustalił reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk.
Z relacji świadków wynika, że 27-latek próbował przejść z okna klatki schodowej do jednego z mieszkań.
Zginął na miejscu.