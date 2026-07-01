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Do tragedii doszło na os. Na Wzgórzach w Nowej Hucie w Krakowie. Młody mężczyzna spadł z 8 piętra. Na miejsce zadysponowane zostały służby - pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja. Według świadków mężczyzna chciał przejść z okna klatki schodowej do jednego z mieszkań.

Blok w Nowej Hucie, w którym doszło do tragedii, fot. Przemysław Błaszczyk

Blok w Nowej Hucie, w którym doszło do tragedii, fot. Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX

W środę o godz. 16:39 straż pożarna odebrała zgłoszenie o mężczyźnie znajdującym się w oknie jednego z wieżowców na os. Na Wzgórzach w Nowej Hucie.

Na miejsce wysłano dwa pojazdy w tym jeden ze skokochronem. Na miejscu obecny był również oficer operacyjny - mówi st. asp. Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Podczas trwającego osiem minut dojazdu, straż pożarna odebrała kolejne zgłoszenie - tym razem o upadku mężczyzny – ustalił reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk.

Z relacji świadków wynika, że 27-latek próbował przejść z okna klatki schodowej do jednego z mieszkań.

Zginął na miejscu.