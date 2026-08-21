Nawoływał do zamachu na czołowych polityków. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany

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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 23-letniego mężczyznę, podejrzanego o zamieszczenie w internecie wpisu, w którym nawoływał do zorganizowania zamachu na życie czołowych polskich polityków. Mieszkaniec Lubelszczyzny został tymczasowo aresztowany na miesiąc. Za zarzucane czyny grozi mu nawet do 20 lat więzienia.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili w sierpniu na niepokojący apel, który pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Jego autor nawoływał do wyeliminowania wielu osób oraz pytał o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu na życie - jak się później okazało - czołowych polskich polityków.

Funkcjonariusze CBZC z Krakowa szybko ustalili tożsamość autora wpisu i zatrzymali go w miejscu zamieszkania.

Prokurator przedstawił 23-latkowi z Lubelszczyzny zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 30 dni.

Za zarzucane czyny grozi nawet do 20 lat więzienia.