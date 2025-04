Składanie broni, czołganie, pierwsza pomoc czy rzut granatem ćwiczebnym. W Krakowie, w samym środku lasu, ponad 100 uczniów z małopolskich szkół rywalizowało w spartakiadzie wojskowej.

Małopolscy uczniowie rozpalają ognisko na wojskowym poligonie / Agata Guz / RMF24

Pętla taktyczna i ogień pod kontrolą

Kilkuosobowe drużyny miały do pokonania pętlę taktyczną. Wszystko odbywało się na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia "Pasternik" w Krakowie. Wśród zadań do wykonania było między innymi rozpalenie ogniska.

Drużyna musiała znaleźć materiał do rozpalenia - przynieść gałęzie i wytworzyć ogień. Nie było łatwo, bo musieli utrzymać go na tyle długo, by zagotować w metalowym kubku 100 mililitrów wody - mówił w rozmowie z reporterką RMF FM kapitan Zbigniew Czapik, oficer prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie.

Granat, który uczy współpracy

Dla naszej drużyny najtrudniejszy był rzut granatem. Nie było łatwo trafić w wyznaczony punkt. Najważniejsza jednak była współpraca i dobra komunikacja w grupie - podkreślali Kacper, Bartek i Mikołaj, uczestnicy zawodów.

Dla młodych ludzi, którzy w większości wiążą swoją przyszłość z wojskiem, spartakiada była okazją do sprawdzenia kondycji fizycznej i psychicznej. W zawodach uczestniczyli uczniowie z 15 szkół z całej Małopolski. Wszystkie placówki biorą udział w programach Ministerstwa Obrony Narodowej.