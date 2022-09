W zajezdni Podgórze w Krakowie odbyła się symulacja zderzenia tramwaju i samochodu. Eksperyment miał dwa cele: przypomnienie kierowcom, co dzieje się z samochodem, kiedy o wiele cięższy tramwaj uderza w pojazd, a także analiza danych z wypadku - te pomogą biegłym sądowym przy rekonstrukcji tego typu zdarzeń.

Symulacja zderzenia / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXXX

O symulacji mówił Adam Reza, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych, rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk z RMF MAXXX.

O symulacji mówi Mariusz Strzałkowski, wiceprezes MPK w Krakowie:

O tym, co jest powodem tego typu wypadków, mówi Artur Budek motorniczy i instruktor nauki jazdy tramwajem.

Jak nie trudno się domyślić, samochód po bliskim spotkaniu z tramwajem nadaje się jedynie do kasacji.

Do tego typu wypadków dochodzi w Krakowie przynajmniej raz dziennie. W 2021 roku doszło do 397 kolizji oraz 14 wypadków z udziałem samochodów i tramwajów. W tym roku do 14 września odnotowano już 322 kolizje i 5 wypadków.