​Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie ogłosiło przetarg na zakup kolejnych 22 autobusów elektrycznych. Przewoźnik stara się o pozyskanie na ten cel środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik MPK Marek Gancarczyk, postępowanie przetargowe zostało podzielone na dwa zadania. Pierwsze zakłada zakup czterech autobusów o długości 12 metrów (z opcją zamówienia kolejnych trzech), a drugie dotyczy zamówienia 18 autobusów przegubowych (z opcją zamówienia kolejnych trzech). Firmy zainteresowane złożeniem ofert mają na to czas do 24 czerwca 2022 roku.

Przedstawiciel MPK zaznaczył, że firma stara się o uzyskanie dofinansowania na zakupu tych pojazdów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - bez pozyskania tych środków postępowanie przetargowe może zostać unieważnione.

Wszystkie zamawiane autobusy elektryczne będą niskopodłogowe i wyposażone w klimatyzację, wydzieloną przestrzeń oraz platformę dla osób poruszających się na wózkach, monitoring i porty USB do ładowania smartfonów. Każdy pojazd będzie miał możliwość ładowania przez wtyczkę oraz przez pantograf, który umożliwi ładowanie szybkie oraz wolne.

Kolejny w tym roku przetarg ogłoszonym przez MPK

Gancarczyk przypomniał, że obecnie trwa wybór najlepszej oferty w poprzednim postępowaniu, w którym zamówienie obejmuje dostawę 20 autobusów elektrycznych. Zakup ten będzie dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po rozstrzygnięciu obu przetargów i podpisaniu umów producenci będą mieć maksymalnie 12 miesięcy na dostawy pojazdów. To oznacza, że w przyszłym roku w Krakowie pasażerowie będą mieć do dyspozycji 121 elektrycznych autobusów, z czego aż 81 to będą pojazdy przegubowe - zapowiedział przedstawiciel przewoźnika.