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Kolumbijczyk zatrzymany w Auschwitz. Usłyszał zarzut propagowania nazizmu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 lipca (09:55)

34-letni obywatel Kolumbii usłyszał zarzut propagowania nazizmu po tym, jak na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau pozował do zdjęcia, wykonując hitlerowski gest. Mężczyzna został ujęty przez strażników muzealnych, a następnie przekazany policjantom z Oświęcimia.

Kolumbijczyk zatrzymany w Auschwitz. Usłyszał zarzut propagowania nazizmu
Kolumbijczyk zatrzymany w Auschwitz, fot. Eric Bery /Shutterstock
  • Na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau obowiązuje zakaz zachowań godzących w pamięć o ofiarach.
  • 34-letni obywatel Kolumbii usłyszał zarzut propagowania nazizmu po tym, jak pozował do zdjęcia, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia.
  • Sprawdź, jak zakończyła się interwencja policji i jakie konsekwencje poniesie mężczyzna.
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Kolumbijczyk z zarzutem propagowania nazizmu w Auschwitz. Pozował do zdjęcia z hitlerowskim pozdrowieniem

Do zdarzenia doszło w środę po południu. Straż muzeum Auschwitz-Birkenau powiadomiła policję o ujęciu mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa propagowania nazizmu. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce i przewieźli 34-latka do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Jak ustalili śledczy, podczas zwiedzania obozu mężczyzna pozował do zdjęcia, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Fotografie wykonywał jego znajomy. Policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy jako materiał dowodowy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że obywatel Kolumbii przebywa w Polsce i pracuje w jednej z firm na terenie województwa wielkopolskiego. O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu.

Zarzut propagowania nazizmu

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut propagowania nazizmu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 2 tys. zł. Zgodził się również na podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Za przestępstwo propagowania nazizmu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do dwóch lat.

Źródło: RMF24
Tagi: auschwitz

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