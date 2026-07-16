Kolumbijczyk zatrzymany w Auschwitz. Usłyszał zarzut propagowania nazizmu

Kolumbijczyk z zarzutem propagowania nazizmu w Auschwitz. Pozował do zdjęcia z hitlerowskim pozdrowieniem
Do zdarzenia doszło w środę po południu. Straż muzeum Auschwitz-Birkenau powiadomiła policję o ujęciu mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa propagowania nazizmu. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce i przewieźli 34-latka do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Jak ustalili śledczy, podczas zwiedzania obozu mężczyzna pozował do zdjęcia, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Fotografie wykonywał jego znajomy. Policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy jako materiał dowodowy.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że obywatel Kolumbii przebywa w Polsce i pracuje w jednej z firm na terenie województwa wielkopolskiego. O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu.
Zarzut propagowania nazizmu
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut propagowania nazizmu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 2 tys. zł. Zgodził się również na podanie wyroku do publicznej wiadomości.
Za przestępstwo propagowania nazizmu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do dwóch lat.