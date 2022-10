"Nie ma zgody na występ zawodników z Rosji i Białorusi na III Igrzyskach Europejskich w Krakowie" - mówią organizatorzy imprezy, która w przyszłym roku odbędzie się w Krakowie i Małopolsce. Delegacja Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich z prezydentem Spyrosem Capralosem na czele wizytowali dziś Kraków, oceniając postępy w organizacji oraz kontrolując obiekty, na których odbędą się wydarzenia sportowe.

Konferencja dotycząca III Igrzysk Europejskich na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Spyros Capralos podkreślił, że igrzyska europejskie, które odbędą się na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku, będą największą multisportową imprezą w Europie od igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Zwrócił też uwagę, że Polska ma spore doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń sportowych.

Zobaczyłem, że wszyscy mają pełne ręce roboty, ale są bardzo kompetentni. Cieszymy się, że jest realizowany nasz strategiczny program, który polega na tym, żeby nie wydawać pieniędzy na nowe obiekty, tylko remontować i wykorzystywać już istniejące - zaznaczył.

Szef Komisji Koordynującej Igrzyska Europejskie z ramienia EOC Hasan Arat nie krył, że dwudniowy program pobytu w Krakowie był bardzo intensywny.

Wizyta delegacji Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich / Józef Polewka / RMF FM

Mieliśmy różne spotkania i prezentacje. Widzę dużą jakość wykonywanej pracy. Kraków jest przepięknym miastem z długą historią i kulturą. To wszystko chcemy połączyć ze sportem. Cytując Fryderyka Chopina - "młodzież to zobowiązanie" i właśnie dla tej młodzieży chcemy zorganizować imprezę, która pobudzi ją do sportowego życia - powiedział.

Arat poinformował o ostatecznej decyzji, że ze względu na aktualną sytuację polityczną i agresję Rosji na Ukrainę w igrzyskach europejskich nie wezmą udziału sportowcy z Białorusi i Rosji.

"Wszystkie opinie są pozytywne"

Prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023 Marcin Nowak nie krył zadowolenia, że praca kierowanego przez niego zespołu została dobrze oceniona.

Kraków, Małopolska i wszystkie obiekty są tak naprawdę przygotowane do tego, żebyśmy jutro czy w przyszłym tygodniu te zawody zorganizowali - powiedział Nowak i dodał, że "poziom infrastrukturalny jest bardzo wysoki i zupełnie nas zadowalający".

Wszystkie opinie są pozytywne, wszyscy się wypowiadają: tak, to są wspaniałe obiekty - zaznaczył prezes spółki.

Nowak mówił, że organizatorzy liczą na wysoką frekwencję podczas imprezy. Celem jest wypełnienie obiektów kibicami w stu procentach.

Cel jest taki, żeby stadiony były wypełnione po brzegi. Jestem przekonany, że każde miejsce się sprzeda - powiedział Nowak. Jak zaznaczył, niebawem rozpocznie akcja promocyjna igrzysk. Trwa konkurs na wybór maskotki imprezy, ruszył też proces rekrutacji wolontariuszy.

Każdy kibic sportowy znajdzie coś dla siebie. Ceny będą przystępne. Program jest zamknięty, w połowie października zaprezentujemy program, przedstawimy wszystkie sporty, daty, itd. - zapowiedział prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023.

"Już nikt nie ma wątpliwości, że te igrzyska się odbędą"

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki stwierdził, że zakończył się już etap, który koncentrował się na pozyskiwaniu środków finansowych. To udało się zrealizować dzięki wsparciu, rządu, parlamentu i władz Krakowa oraz Małopolski.

Nie mam wątpliwości, że zdążymy. Mamy takie cechy charakteru, że zmobilizowani jesteśmy w stanie przekroczyć wszystkie bariery, aby osiągnąć sukces. Naprawdę jest duży postęp. Dane zewnętrzne pokazują, że te igrzyska odbędą się na obiektach, które zostały wysoko ocenione przez delegatów poszczególnych sportów - mówił Kraśnicki reporterowi RMF FM Markowi Wiosło.

Kraśnicki zapewnił, że pomimo inflacji i kryzysu energetycznego, "wszystko uda się rozwiązać i igrzyska odbędą się na bardzo wysokim poziomie".

Po raz pierwszy gospodarzem jest kraj należący do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy sportowcy, którzy wezmą w nich udział będą reprezentowali najwyższy poziom, gdyż zawody będą kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich w Paryżu lub miały rangę mistrzostw Europy. Jako PKOl przechodzimy teraz do kolejnego etapu przygotowań, który ma sprawić, aby polscy sportowcy osiągnęli sukcesy. Jest to dla nas bardzo ważne - dodał.

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki na temat organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce Józef Polewka / RMF FM

7,5 tysiąca sportowców z 48 krajów

III Igrzyska Europejskie rozpoczną się 21 czerwca 2023 roku i potrwają do 2 lipca. Ceremonia otwarcia i zamknięcia odbędzie się na Stadionie Miejskim w Krakowie.

W programie znalazło się miejsce dla 24 dyscyplin. Sportowcy będą rywalizować na obiektach w: Krakowie, Tarnowie, Krynicy-Zdroju i Zakopanem. Zawody lekkoatletyczne odbędą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a strzeleckie we Wrocławiu. Do programu igrzysk mogą jeszcze zostać dołączone skoki do wody. Gospodarzem tej części igrzysk byłby Rzeszów. Szacuje się, że w wydarzeniu weźmie udział 7,5 tysiąca sportowców z 48 krajów.

Igrzyska Europejskie po raz pierwszy odbyły się w 2015 r. w Baku, a następnie w 2019 r. w Mińsku. O organizacji kolejnej edycji w Polsce zdecydowały w 2019 r. w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich.