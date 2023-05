Ponad 3 tysiące studentów ma 14 dni na opuszczenie miasteczka studenckiego AGH w Krakowie. Musza się wyprowadzić najpóźniej do 7 czerwca, bo część akademików przekształcona zostanie w wioskę olimpijską dla zawodników i sportowców biorących udział w III Igrzyskach Europejskich.

Miasteczko Studenckie AGH / Shutterstock

Na czas Igrzysk z miasteczka wyprowadzi się ponad 3 tysiące studentów - mówiła Anna Żmuda-Muszyńska z AGH.

Wyjątkiem są Ci, którzy wystąpili o możliwość pozostania w czasie Igrzysk w pięciu akademikach dyżurnych. Wszyscy, którzy złożyli takie wnioski, otrzymali możliwość zakwaterowania. Nikt nie zostanie bez dachu na głową. Co istotne trwa giełda wymiany miejsc. Wszyscy, którzy dostali konkretny przydział, a chcą się zamienić z kimś innym, mogą to zrobić. Do tej pory zrobiło to około 100 osób - mówił Anna Żmuda-Muszyńska z AGH.

Studentom AGH przesunięto letnią sesję egzaminacyjną. Rozpocznie się na początku lipca, czyli po zakończeniu Igrzysk, które odbędą się między 21 czerwca a 2 lipca.

Rzeczniczka AGH o zbliżających się Igrzyskach Europejskich Jacek Skóra / RMF24

Teren wioski olimpijskiej obejmujący całość ulic Rostafińskiego i Budryka oraz część ul. Tokarskiego od strony basenu AGH oraz nowej Hali Sportowej AGH będzie ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych.

Zamknięta będzie ul. Reymonta, na odcinku od ul. Miechowskiej do ul. Piastowskiej i wszystkie miejsca parkingowe w tym rejonie.