Groził koleżankom ze szkoły śmiercią. 14-latek zatrzymany

RMF24

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14-letni uczeń z gminy Jabłonka (Małopolskie) miał grozić śmiercią trzem koleżankom. Zapowiedział, że swe groźby zrealizuje następnego dnia w szkole. Chłopiec został zatrzymany przez policję, trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 11 października. Zaniepokojeni rodzice powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała informację policji. Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka.

Chłopiec został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie, gdzie pozostaje do dyspozycji sądu rodzinnego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd – poinformowała nowotarska policja.

Jak ustalili policjanci, 14-latek może mieć związek także z innymi zdarzeniami w gminie Jabłonka. 9 października miał wraz z kolegami usiłować dokonać kradzieży, jednak grupa została spłoszona przez pokrzywdzonego. Ponadto nastolatek miał wspólnie z innymi osobami uczestniczyć w uszkodzeniu ogrodzenia jednej z posesji.

Policja podkreśliła, że szybka reakcja rodziców i dyrekcji szkoły pozwoliła funkcjonariuszom niezwłocznie podjąć działania. Zaapelowała również, by nie bagatelizować gróźb i niepokojących zachowań, nawet jeśli ich sprawcami są osoby nieletnie.