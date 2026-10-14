Groził koleżankom ze szkoły śmiercią. 14-latek zatrzymany

Do zdarzenia doszło w niedzielę 11 października. Zaniepokojeni rodzice powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała informację policji. Funkcjonariusze zatrzymali 14-latka.
Chłopiec został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie, gdzie pozostaje do dyspozycji sądu rodzinnego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd – poinformowała nowotarska policja.
Jak ustalili policjanci, 14-latek może mieć związek także z innymi zdarzeniami w gminie Jabłonka. 9 października miał wraz z kolegami usiłować dokonać kradzieży, jednak grupa została spłoszona przez pokrzywdzonego. Ponadto nastolatek miał wspólnie z innymi osobami uczestniczyć w uszkodzeniu ogrodzenia jednej z posesji.
Policja podkreśliła, że szybka reakcja rodziców i dyrekcji szkoły pozwoliła funkcjonariuszom niezwłocznie podjąć działania. Zaapelowała również, by nie bagatelizować gróźb i niepokojących zachowań, nawet jeśli ich sprawcami są osoby nieletnie.