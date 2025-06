Mężczyzna, który w sobotę rano zabarykadował się z niebezpiecznym narzędziem przy ul. Fredry w Krakowie, jest już w rękach służb. Na miejscu pracowali kontrterroryści - którzy siłą weszli do mieszkania - oraz negocjatorzy policyjni. Okazało się, że w mieszkaniu był jeszcze 12-latek. Służby prosiły, aby nie zbliżać się do tego miejsca i nie wychodzić na balkony. W trakcie interwencji mężczyzna próbował się okaleczyć. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało.

Zdj. poglądowe / Polska Press/East News / East News

Mężczyzna może mieć niebezpieczne przedmioty. Akcja policyjna trwa. Są w nią zaangażowani m.in. negocjatorzy i antyterroryści. Prosimy wszystkich, aby tam nie podchodzili i dali służbom pracować - mówiła o poranku RMF FM mł. asp. Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy, wynika, że nad ranem mężczyzna pobił żonę (miało to się stać na zewnątrz) i zabrał jej psa. Później uciekł samochodem, dotarł do swojego mieszkania i tam się zabarykadował. Wyjazd z osiedla był zablokowany. Policja prosiła też mieszkańców, aby nie wychodzili na balkony.

Przed godz. 11:00 akcja się zakończyła. Kontrterroryści weszli siłą do mieszkania. Jak ustaliliśmy, w czasie interwencji desperat próbował się okaleczyć. Został obezwładniony. W mieszkaniu był jeszcze 12-latek.

Nikomu nic się nie stało.

Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.