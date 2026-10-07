Budowa trasy S7. Od piątku zmiany na węźle Grębałów w Krakowie

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Już w najbliższy piątek, 9 października, kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu na węźle Grębałów w Krakowie. Nowe rozwiązania mają usprawnić przejazd i poprawić bezpieczeństwo na budowanej trasie S7.

Węzeł Grębałów– co się zmieni?

W piątek, dokładnie w południe, na węźle Grębałów zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. To ważna informacja dla wszystkich korzystających z połączenia ulic Łowińskiego i Kocmyrzowskiej z powstającą drogą ekspresową S7.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kierowcy będą mogli korzystać z nowych rozwiązań komunikacyjnych, które mają usprawnić ruch w tej części miasta.

Nowe łącznice i otwarty odcinek S7

Najważniejszą zmianą będzie otwarcie łącznicy wjazdowej z ronda na trasę S7 w kierunku węzła Mistrzejowice II. Dodatkowo udostępniony zostanie zjazd z ul. Kocmyrzowskiej w tym samym kierunku.

To oznacza, że kierowcy zyskają nowe możliwości wjazdu i zjazdu z trasy ekspresowej, co powinno przełożyć się na płynniejszy ruch.

Dotychczasowa łącznica dwukierunkowa od strony ul. Łowińskiego zmieni swoją funkcję – od piątku będzie służyć wyłącznie jako jednokierunkowy wjazd na rondo.

Materiały prasowe/GDDKiA

Szybszy przejazd pod rondem

Kolejną istotną nowością jest udostępnienie około 600-metrowego odcinka jednej jezdni trasy S7 pod rondem. To rozwiązanie pozwoli pojazdom poruszającym się między węzłami Mistrzejowice II i Nowa Huta ominąć rondo węzła Grębałów.