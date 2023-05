Dwa złote medale w wyścigach osad mieszanych i brązowy medal wśród kobiecych dwójek zdobyli studenci Politechniki Krakowskiej, którzy wystartowali w międzynarodowych zawodach BetonKanoRace 2023. W holenderskim Delft rywalizowali konstruktorzy betonowych kajaków.

Ekipa startująca w międzynarodowych zawodach betonowych kajaków / Politechnika Krakowska /

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Politechniki Krakowskiej Małgorzata Syrda-Śliwa ekipa studentów Politechniki Krakowskiej z Koła Naukowego Footprint zdobyła w weekend dwa złote medale w wyścigach osad mieszanych, stanęła też na trzecim stopniu podium wśród kobiecych dwójek. Zwycięzcy otrzymali betonowe puchary.

Studenci PK byli jedyną ekipą z Polski podczas holenderskich zawodów. Przygotowywali się do nich przez rok, pracując nad innowacyjnymi mieszankami betonowymi, z których zbudowali kajaki, dopracowując optymalny kształt łódek. Pomogli im w tym eksperci szkutnictwa w Polsce - Krzysztof i Grzegorz Polaczykowie. Start w zawodach poprzedziły też treningi.

W tegorocznym starcie studenci wykorzystali ubiegłoroczne doświadczenia z udziału w zawodach w Niemczech oraz wsparcie naukowych mentorów z naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Prof. Izabela Hager, dr inż. Katarzyna Mróz, dr inż. Mateusz Sitarz, dr hab. inż. Tomasz Tracz i dr hab. inż. Tomasz Zdeb pomogli młody ludziom w stworzeniu betonowego kompozytu, z którego zbudowali ultralekkie łodzie, o wysokiej szczelności i cieniutkich ścianach.

Ekipa studentów Politechniki Krakowskiej / Politechnika Krakowska /

We wtorek (16 maja) o g. 11.00 na kampusie głównym Politechniki w strefie relaksu obok Centrum Edukacyjnego Działownia (studencka Strefa Relaksu) odbędzie się spotkanie z konstruktorami betonowych kajaków. Wezmą w nim udział także opiekunowie Koła Naukowego oraz nowy rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.

Międzynarodowe wyścigi betonowych kajaków to coroczna impreza, organizowana przez i dla studentów architektury, budownictwa i inżynierii lądowej z całej Europy. To wyjątkowy wyścig, w którym drużyny ścigają się na wodzie we własnoręcznie zbudowanych kajakach z betonu, udowadniając, że beton ma o wiele więcej zastosowań niż te powszechnie znane.

W tym roku organizatorem BetonKanoRace był Uniwersytet Techniczny w Delft (TU Delft).