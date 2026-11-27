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Święta coraz bliżej, a wydatki rosną. Chociaż w Polsce nie funkcjonuje ogólnokrajowy „bon świąteczny” wypłacany przez ZUS, wiele osób może liczyć na dodatkowe środki na święta. Sprawdź, gdzie i w jaki sposób można ubiegać się o świąteczne zapomogi oraz dodatkowe wsparcie finansowe na koniec roku.

Najpopularniejsze formy pomocy to zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasiłki celowe z ośrodków pomocy społecznej - pisze Interia. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać.

ZFŚS – świąteczne wsparcie od pracodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to najczęstsze źródło świątecznych zapomóg w Polsce. O środki mogą starać się nie tylko obecni pracownicy, ale również emeryci i renciści, którzy kiedyś byli zatrudnieni w danym zakładzie. Wysokość dopłat zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej wnioskodawcy – najczęściej kluczowy jest dochód na członka rodziny. Jednak świadczenia te nie są obowiązkowe i zależą od wewnętrznego regulaminu firmy.

W przypadku osób zatrudnionych, procedura jest zazwyczaj prosta – wystarczy wypełnić oświadczenie o dochodach lub potwierdzić chęć odbioru świątecznej paczki. Informacje o naborze trafiają do pracowników przez wewnętrzne kanały komunikacji.

Emeryci i renciści muszą wykazać się większą inicjatywą – to po ich stronie leży kontakt z działem kadr i złożenie wniosku w odpowiednim terminie. Wysokość zapomogi świątecznej to zazwyczaj kilkaset złotych.

Zasiłek celowy z MOPS lub GOPS – pomoc dla najbardziej potrzebujących

Osoby, które nie mogą liczyć na wsparcie z zakładu pracy, mogą ubiegać się o zasiłek celowy w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Choć nie istnieje formalna kategoria „zasiłku świątecznego”, środki te można przeznaczyć na zakup żywności, leków, odzieży czy opału w okresie zimowym.

Wysokość zasiłku jest uznaniowa i zależy od sytuacji rodziny oraz możliwości finansowych gminy. Nawet jeśli dochód przekracza ustawowe progi, w szczególnie trudnych przypadkach MOPS może przyznać specjalny zasiłek celowy. Wnioski można składać przez cały rok.