O tym, jak segregować odpady, skąd się bierze prąd i co to jest retencja wody mieli okazję dowiedzieć się uczestnicy Wielkiej Lekcji Ekologii, która odbyła się w poniedziałek w krakowskiej Tauron Arenie. Tym razem pod hasłem „Kraków w dobrym klimacie”.

5. Wielka Lekcja Ekologii w Krakowie / Jacek Skóra / RMF FM

Biorący udział w Wielkiej Lekcji Ekologii uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie działania na rzecz klimatu, ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza realizują m.in. miejskie jednostki i spółki, naukowcy oraz przedstawiciele urzędu.

Bardzo nam zależy na tym, by dzieci od najmłodszych lat uczyły się właściwych postaw proekologicznych i proklimatycznych. Dla nich jest to skierowane po to, by zobaczyli jak niewielką zmianą w naszym funkcjonowaniu możemy zmieniać nasze otoczenie na korzyść - powiedział wiceprezydent Krakowa, Andrzej Kulig.