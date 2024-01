Do Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa zgłosił się właściciel gotówki, którą kilka dni temu w drodze do galerii handlowej znalazła 13-latka. Mężczyzna podał wszystkie wymagane szczegóły. Pracownicy biura wykluczyli oszustwo i 5 tys. złotych wróciło do mężczyzny.