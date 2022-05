Zbiory ponad 50 krakowskich placówek będzie można oglądać podczas 18. Nocy Muzeów z 13 na 14 maja. W wybranych miejscach zorganizowana zostanie zbiórka pieniędzy na pomoc dla Ukrainy.

Noc Muzeów w Krakowie jest organizowana o dobę wcześniej niż w innych miastach Polski. Tegoroczna jej edycja odbędzie się pod hasłem: "Moc Muzeów ‒ dla Ukrainy".

Krakowskie Noce Muzeów pomagają przybliżać i promować bogate zbiory lokalnych muzeów i galerii. Ze względu na dogodne, wieczorno-nocne godziny, dla wielu osób to jedna z niewielu okazji na zapoznanie się z eksponatami i bogatą ofertą instytucji - mówi Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Jak dodaje ci, którzy mogą odwiedzić muzea i galerie w ich stałych godzinach otwarcia, chętnie przychodzą na Noc Muzeów ze względu na dodatkowe atrakcje.

Jak co roku podczas Nocy Muzeów będzie można odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Muzea i galerie organizują także warsztaty, specjalne spacery, koncerty, wydarzenia dla dzieci i młodzieży, prelekcje oraz pokazy filmowe.

W Muzeum Fotografii, gdzie odbędzie się spotkanie inaugurujące tegoroczną Noc Muzeów, wystąpi polsko-ukraińska orkiestra, w której grają muzycy pochodzący m.in.: z Odessy, Kijowa, Lwowa i Charkowa, którzy w związku z wojną w Ukrainie emigrowali do Polski.

Muzeum Inżynierii i Techniki, wcześniej funkcjonujące pod nazwą Muzeum Inżynierii Miejskiej, zaprasza na mapping poświęcony Stanisławowi Lemowi i jego krakowskim ścieżkom i na grę miejską "Śladem polskich wynalazków".

Międzynarodowe Centrum Kultury proponuje zajęcia integracyjne dla dzieci polskich i ukraińskich -"Pędzle i słówka" oraz spotkanie dla publiczności polskiej i ukraińskiej połączone z głośnym czytaniem książek w obu językach.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius zaprezentuje makatę buczacką z manufaktury działającej pod patronatem Potockich w Buczaczu na Ukrainie.

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do Muzeum Książąt Czartoryskich na wykład Marii Molendy z Pracowni Rekonstrukcji Ubiorów Dawnych i Kostiumów Nomina Rosae zatytułowany "Tajemnicza suknia Cecylii - opowieść o modzie na dworze mediolańskim pod koniec XV wieku". Wykład będzie połączony z pokazem zrekonstruowanej sukni Cecylii Gallerani sportretowanej przez Leonardo da Vinci.

W Muzeum Lotnictwa Polskiego od godz. 15.00 aż do północy będzie można zobaczyć odnowiony samolot Prząśniczka ‒ prezentowany po długich pracach warsztatowych, a także trzy nowe wystawy.

W finale Nocy Muzeów wypuszczone zostaną w niebo fluorescencyjne balony w żółto-niebieskich barwach z przesłaniem pokoju i wsparcia dla przyjaciół z Ukrainy. Wydarzenie organizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie miało wymiar symboliczny - balony wzniosą się nad historycznym lotniskiem Rakowice Czyżyny, które nieraz było świadkiem historycznych zawirowań.

Balony zostaną puszczone w niebo na specjalnych mocowaniach, by to szczególne przesłanie pokoju było jednocześnie przyjazne dla środowiska i możliwe do posprzątania.

Szczegółowe informacje można znaleźć w programie dostępnym tutaj .