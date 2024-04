Wynik wyborów samorządowych doprowadził do awantury w jednym z domów w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). 44-latka podczas kłótni wyjęła z garnka kość, na której gotowała zupę i uderzyła nią partnera w głowę. Mężczyzna trafił do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Karetka zabrała mężczyznę do szpitala, bo w wyniku obrażeń zalał się krwią. Konieczne okazało się zszycie rany - poinformowała oficer prasowa policji w Bartoszycach Marta Kabelis. Po zabiegu mężczyzna wyszedł ze szpitala.



Pokrzywdzony powiedział policjantom, że partnerka zraniła go kością z zupy. Sprawczyni to potwierdziła.



Dziś w tym mieszkaniu będą oględziny, więc może ta kość zostanie zabezpieczona. Na razie jej nie mamy, więc trudno powiedzieć, o jakiej kości mówią partnerzy - przyznała policjantka.

Para była pod wpływem alkoholu

Para zeznała policjantom, że kłótnia między nimi wybuchła z powodu wyniku wyborów samorządowych w Bartoszycach. W tym mieście konieczna okazała się druga tura wyborów.



Para była pod wpływem alkoholu, więc i ten czynnik zapewne podgrzał temperaturę sporu - powiedziała policjantka.

44-latka była karana za znęcanie się nad partnerem

Zatrzymana kobieta trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Była w przeszłości karana za znęcanie się nad partnerem i ma wyrok w zawieszeniu.



W związku z tym będzie odpowiadała w warunkach recydywy, grozi jej 7,5 roku więzienia - powiedziała Kabelis.