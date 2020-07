"Te wybory będą bezpieczne, wolne i uczciwe" - zapewnił w rozmowie z TVP Info przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej - Sylwester Marciniak. "Rygor, który został wprowadzony ze względu na pandemię występującą na całym świecie, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą turę, okazał się skuteczny. Zarówno wyborcy, jak i członkowie komisji wyborczych zachowali się odpowiedzialnie, używali maseczek, środków odkażających" - podkreślił.

Szef PKW w rozmowie z TVP Info przypomniał, o czym powinni pamiętać wszyscy wyborcy. Na głosowanie musimy zabrać ze sobą dowód osobisty i maseczkę. Warto też przynieść własny długopis.

Marciniak był również gościem Polsat News. Tam także zapewniał o bezpieczeństwie wyborów i apelował do wyborców, by pamiętali o zachowaniu środków ostrożności.



W sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y, w których przypomniało, że osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne będą mogły głosować bez kolejki. Marciniak w Polsat News był pytany, czy jego zdaniem taka forma komunikacji z wyborcami jest uzasadniona.





Treść alertu RCB / Zrzut ekranu /



To zawsze jest kwestia problemu dotarcia do osób zainteresowanych. Nie każdy czyta Dziennik Ustaw, nie każdy dociera do komunikatów na stronie internetowej PKW. (...) Jest to informacja dla osób słabszych. Jako społeczeństwo, jako państwo, jesteśmy zobowiązani dbać o osoby słabsze i informować chociażby o tej możliwości skorzystania z prawa do głosowania bez kolejki - ocenił szef PKW. Kwestia pandemii (...) to zagrożenie dla większości jednoznaczne. Z setek telefonów, informacji elektronicznych, które otrzymujemy, widać wśród wyborców obawę przed pójściem do lokalu - dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, prawo głosowania bez kolejki w niedzielę będą miały również osoby z dzieckiem do 3 lat. Marciniak pytany, ile osób towarzyszących takiemu dziecku może wejść do lokalu wyborczego bez kolejki, podkreślił, że w tej kwestii "trzeba zachować zdrowy rozsądek".





Były szef PKW: Nie widziałbym podstawy do kwestionowania tego rozporządzenia

O rozporządzenie dot. wyborców, którzy w II turze będą mogli głosować bez kolejki, został zapytany przez Onet były szef PKW - Wojciech Hermeliński.



W moim przekonaniu jest to przysporzenie korzyści pewnym grupom, które nie powinno jednak rzutować istotnie na osoby nieujęte w grupie - ocenił Hermeliński w rozmowie z Onetem. Można doszukać się w tym rozporządzeniu rozwiązań, które mają służyć zwalczaniu epidemii. Rozporządzenie zostało sporządzone na podstawie ustawy. Wskazanie uprzywilejowanych grup wyborców jest pewnym dodatkiem, choć odległym, do tego zbioru postanowień np. o tym, by idąc na wybory mieć na twarzy maskę czy używać środków dezynfekcyjnych - tłumaczył. Nie widziałbym podstawy do kwestionowania tego rozporządzenia z prawnego punktu widzenia. Gorzej byłoby, gdyby w takim rozporządzeniu doprowadzono do istotnego ograniczenia praw obywatelskich - podsumował były szef PKW.





II tura wyborów prezydenckich już w niedzielę!

Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godz. 7 rano do godz. 21. Głosowanie może zostać przedłużone w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, czyli np. powodzi, zalania lokalu wyborczego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej czy konieczności dodrukowania kart do głosowania. Chodzi o przeszkody, które utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego.



Do zakończenia niedzielnego głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać. Agitować nie wolno także w internecie.



Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna.



Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn wyborczych.