Cztery osoby zmarły w środę po bezprecedensowych zamieszkach na terenie Kapitolu - informuje waszyngtońska policja. Co najmniej 52 osoby zostały zatrzymane. Znaleziono też dwie bomby rurowe.

Policjanci w pobliżu Kapitolu / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Szzef waszyngtońskiej policji Robert Contee podał, że osoby, które zmarły na terenach Kapitolu to kobieta postrzelona przez policjanta, a także kobieta i dwóch mężczyzn, którzy zmarli z powodu problemów zdrowotnych.



14 policjantów zostało rannych w czasie starć z protestującymi. Jeden z nich jest poważnie ranny - jak podano, został wciągnięty przez tłum i zlinczowany.



Jak informuje amerykański korespondent RMF FM, przed Kapitolem jest już spokojnie. Doszło do zatrzymań, a część protestujących rozjechała się do domów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że demonstranci mogli wedrzeć się do budynku o tak strategicznym znaczeniu. Z pewnością będzie to teraz wyjaśniane.

Izba Reprezentantów, w ślad za Senatem, odrzuciła w nocy ze środy na czwartek duzą większością głosów podjętą przez Republikanów próbę unieważnienia zwycięstwa Joe Bidena w Arizonie. Wniosek Republikanów odrzucono stosunkiem głosów 303:121.



Głosowanie było opóźnione przez wtargnięcie zwolenników Donalda Trumpa do gmachu Kongresu. Obie izby mają wkrótce wznowić wspólne posiedzenie, aby ostatecznie zatwierdzić zwycięstwo w wyborach prezydenckich Joe Bidena.

Dymisje po skandalu

Po wtargnięciu zwolenników Donalda Trumpa do Kongresu część pracowników Białego Domu zrezygnowała z pracy. Dymisję z efektem natychmiastowym złożyła Stephanie Grisham, szefowa personelu Melanii Trump i była rzeczniczka Białego Domu. Swoją pracę zakończyły także Sarah Matthews z biura prasowego oraz Anna Cristina Niceta, która odpowiadała za organizacje spotkań.



Jak podaje CNN, dymisję jeszcze w środę czasu miejscowego rozważają także O'Brien, doradca Białego Domu Matt Pottinger oraz zastępca szefa personelu Chris Liddell. Zdaniem stacji, niektórzy członkowie rządu prowadzą rozmowy na temat 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji, która mówi o pozbawieniu władzy prezydenta. Procedura wymaga zaangażowania w to wiceprezydenta.



Zwolennicy Trumpa wdarli się na Kapitol

Tłum wyborców Donalda Trumpa - krótko po przemówieniu prezydenta USA - wdarł się w środę na Kapitol, gdzie Kongres zatwierdzał wybór Joe Bidena na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W trakcie przemówienia Trump ogłosił, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane i że to on jest faktycznym zwycięzcą.

Zwolennicy Trumpa wdarli się na Kapitol / WILL OLIVER / PAP/EPA





Senat został zmuszony do przerwania obrad, z budynku ewakuowano m.in. wiceprezydenta Mike'a Pence'a, przyszłą wiceprezydent Kamalę Harris oraz spikerkę Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.