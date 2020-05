Prezydent USA Donald Trump napisał w środę na Twitterze, odnosząc się do wybuchu epidemii koronawirusa, że "’niekompetencja Chin’, i nic innego, doprowadziła do masowego, światowego zabójstwa!".

Trump: niekompetencja Chin doprowadziła do masowego, światowego zabójstwa / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Trump bardzo często oskarża ostatnio Chiny o niewłaściwą reakcję na wybuch pandemii. Powtarza też, że koronawirus pochodzi z laboratorium Instytutu Wirusologii w Wuhanie.



Na początku maja pracownicy sztabu wyborczego Trumpa powiedzieli w wywiadzie dla Reutera, że nowa strategia w walce o reelekcję prezydenta to atakowanie Chin oraz obwinianie ich o wybuch epidemii koronawirusa, a także podkreślanie, że jego rywal demokrata Joe Biden nie byłby tak twardy wobec Pekinu jak Trump.





Taki przekaz przekonuje ludzi z bazy wyborczej prezydenta, czego dowodzą sondaże przeprowadzone w trzech hrabstwach w tzw. stanach wahadłowych - Pensylwanii, Michigan i Wisconsin.



Przedstawiciele administracji Trumpa mówią, że instrukcje dotyczące nowego przekazu wyborczego są wysyłane do republikańskich przywódców stanowych w całym kraju, ze szczególnych naciskiem na stany wahadłowe.



Sztab wyborczy Trumpa skupia się na wynikach sondaży wskazujących na to, że wśród Amerykanów rośnie niechęć do Chin. Z badania Pew Research Center przeprowadzonego pod koniec kwietnia wynika, że blisko dwie trzecie respondentów źle postrzega Chiny - o 20 pkt. więcej niż na początku kadencji Trumpa w 2017 roku