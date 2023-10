Niemal 60 proc. badanych źle ocenia decyzję lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który odmówił udziału w dzisiejszej debacie przedwyborczej w telewizji publicznej - wynika z sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej". Obóz rządzący będzie reprezentował w tym starciu premier Mateusz Morawiecki.

58,6 proc. badanych w sondażu dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" stwierdziło, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego nie jest słuszna. Za dobrą uważa ją 27,6 proc. respondentów, a 13,8 proc. nie ma jednoznacznego zdania w tej kwestii.

Fakt, że lider PiS-u nie stanie do debaty m.in. z Donaldem Tuskiem, za błąd uważa 81 proc. wyborców opozycji. Przeciwnego zdania jest 64 proc. zwolenników obozu władzy.

Jak Kaczyński tłumaczył swoją nieobecność?

Jarosław Kaczyński tłumaczył w ubiegłym tygodniu, że nie weźmie udziału w debacie, bo ma już zaplanowane spotkanie w Przysusze. Pytanie, co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Bo żeby to chociaż był Weber (Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej - przyp. red.). No i jednak wybrałem Przysuchę - mówił prezes PiS.

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" zrealizowano na próbie 1100 osób w dniach 6-7 października.

Kto weźmie udział w debacie?

Debata w telewizji publicznej rozpocznie się dziś o godz. 18:30. Poprowadzą ją Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz. Będzie transmitowana na trzech antenach - w TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

Prawo i Sprawiedliwość w debacie będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a Platformę Obywatelską - Donald Tusk. Przedstawicielką Lewicy będzie Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga wyśle na debatę Szymona Hołownię, Konfederacja - Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - Krzysztofa Maja.

Politycy będą odpowiadali na pytania w sześciu rundach poświęconych tematom: migracji, prywatyzacji, wieku emerytalnego, bezpieczeństwa, bezrobocia oraz świadczeń społecznych. Ostatnia, siódma runda, to czas na swobodne wypowiedzi polityków.

O kolejności wypowiedzi zdecydowało losowanie; w każdej z rund będzie ona inna.

15 października - dzień wyborów i referendum

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Tego samego dnia przeprowadzone zostanie referendum. Polacy odpowiedzą w nim na 4 pytania:

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?