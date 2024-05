Nikt nie zadzwonił na numer alarmowy?

Jak przekazali strażacy, ogień wybuchł najprawdopodobniej w kilku miejscach. Pierwsze zastępy straży pojawiły się na miejscu 11 minut po otrzymaniu sygnału o żywiole. Wówczas ogień objął już dwie trzecie powierzchni hali.

Z informacji przekazanych przez nadbryg. Feltynowskiego wynika, że straż pożarną powiadomił o wybuchu pożaru automatyczny system monitorowania zainstalowany w hali około 3.30.

Tak szybkie rozprzestrzenienie się ognia jest sytuacją nietypową. Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną pożaru. Ustalać to będą biegli. Być może nie zadział system odcinający poszczególne strefy w hali, co miało zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia - powiedział komendant.

Dodał, że zanim straż została zaalarmowana, nikt nie zadzwonił na numer alarmowy. Zdaniem przedstawicieli PSP możliwe jest, że świadkowie obserwowali pożar, sądząc, że ktoś już powiadomił służby.



Tymczasem, jak przekazali RMF FM świadkowie zdarzenia, ogień wybuchł chwilę po godzinie 3.00. W momencie, gdy straż pożarna przyjechała na miejsce, czyli przed 4.00 praktycznie cały budynek hali stał już w płomieniach. Częściowo zawalił się również dach kompleksu.

Jeszcze przed przyjazdem służb kilka osób próbowało dostać się do hali i na własną rękę ratować swoje towary. Ludzie, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM twierdzą, że nie zadziałały kurtyny pożarowe.