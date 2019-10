Obecny senator Jarosław Rusiecki (PiS), zwyciężył w głosowaniu do Senatu w okręgu wyborczym nr 82, obejmującym północne i wschodnie powiaty województwa świętokrzyskiego - wynika z opublikowanego protokołu wyników głosowania Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

Wybory parlamentarne 2019 / Paweł Balinowski / RMF FM

Z protokołu komisji przedstawionego na stronie internetowej kieleckiej delegatury Krajowej Biura Wyborczego wynika, że Rusiecki uzyskał poparcie 87 428 głosujących, zdobywając 49,30 proc. wszystkich głosów.

Druga pod względem liczby głosów - 55 729 - z poparciem 31,43 proc. głosujących, była popierana przez KO, SLD, PSL oraz samorządowców z regionu, b. wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, starosta ostrowiecki obecnej kadencji Marzena Dębniak (bezpartyjna, KWW "Wspólny Senator Marzena Dębniak").



Trzeci wynik - 34 175 głosów i 19,27 proc. - uzyskał b. policjant, nauczyciel akademicki Dariusz Loranty (bezpartyjny, KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy).



Frekwencja wyniosła 55,4 proc.



W 2015 r. także zwyciężył tu Rusiecki z poparciem 54 549 osób - przy frekwencji 44,43 proc. i sześciu kontrkandydatach.



W tym samym okręgu Rusiecki zwyciężył też w uzupełniających wyborach do Senatu, zorganizowanych we wrześniu 2014 r. po tym, gdy wybrano do Parlamentu Europejskiego Beatę Gosiewską. Poparło go wówczas 10 098 osób.



58-letni Rusiecki mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 90. pracował, jako rzecznik prasowy prezydenta miasta, doradca zawodowy w miejscowym urzędzie pracy i wykładowca w ostrowieckiej Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Od 1999 r. przez sześć lat pełnił funkcję wicedyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.



W latach 1998-2002 był radnym miejskim, także wiceprzewodniczącym Rady Miasta, a w latach 2002-2005 - radnym powiatu ostrowieckiego. Od 2005 r. Rusiecki był posłem na Sejm (V, VI i VII kadencji) wybieranym z listy PiS (jest członkiem partii od 2001 r.).

W Senacie IX kadencji Rusiecki przewodniczył komisji obrony narodowej i był członkiem komisji kultury i środków przekazu.



Okręg nr 82 obejmuje powiaty: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki.