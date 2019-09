Wiesław Johann nie trafił do Krajowej Rady Sądownictwa jako czynny sędzia - który jest zobowiązany do powściągliwości - ale z "klucza politycznego" i w związku z tym "inne są wymogi jego zachowania i wypowiedzi" - oświadczył Zbigniew Ziobro, pytany o udział sędziego Johanna w spocie promującym kandydata PiS do Sejmu.

