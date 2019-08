"W piątek około południa odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawimy kompletne listy kandydatów na jesienne wybory do Sejmu i Senatu" - zapowiedział szef Komitetu Wykonawczego i lider rzeszowskiej listy Prawa I Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Wybory odbędą się 13 października.

Flaga z logo PiS / Leszek Szymański / PAP

W połowie lipca Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło "jedynki" na najbliższe wybory. Liderami list wyborczych tej partii będą m.in.: Jarosław Kaczyński - w Warszawie i premier Mateusz Morawiecki - w Katowicach. W okręgu podwarszawskim "jedynką" został szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi, a szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w Wałbrzychu.



Sobolewski poinformował, że większość kandydatów, którzy znajdą się na listach PiS, to dotychczasowi parlamentarzyści. Są też samorządowcy - radni sejmikowi, powiatowi, burmistrzowie, a także wójtowie - dodał.



Przy tworzeniu list kierowaliśmy się tym, aby znalazły się na nich osoby z doświadczeniem samorządowym, politycznym, ludzie rozpoznawalni szczególnie w swoich miejscowościach. Osoby, które wniosą jakąś wartość dodaną oraz przyciągną nowe głosy - podkreślił Sobolewski.



Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. O mandat poselski może ubiegać się polski obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat, a o mandat do Senatu - 30 lat. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu. W wyborach parlamentarnych głosować mogą pełnoletni obywatele Polski.