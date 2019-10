Konfederacja Wolność i Niepodległość przekroczyła próg wyborczy, a tym samym dostaje się do Sejmu - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez firmę Ipsos dla telewizji. Prawicowe ugrupowanie otrzymało 6,4 proc. głosów.

Krzysztof Bosak, Robert Winnicki, Grzegorz Braun i Jakub Kulesza / Rafał Guz / PAP

To może być duży sukces dla polityków Konfederacji. Ich ugrupowanie przez ostatnie tygodnie balansowało na granicy progu wyborczego. Według sondażu exit poll na partię swój głos oddało 6,4 proc. wyborców.

Według tej prognozy Konfederacja może liczyć na 13 mandatów w Sejmie.



Wyniki sondażu exit poll / RMF FM

Oficjalne wyniki głosowania mogą się jednak zmienić. Te poznamy najprawdopodobniej we wtorek, gdy Państwowa Komisja Wyborcza zliczy głosy z Polski i z zagranicy.





Historia koalicji

Konfederacja Wolność i Niepodległość to stosunkowo młode ugrupowanie, które zaczęło powstawać w grudniu 2018 roku. Wówczas członkowie konserwatywno-liberalnej partii KORWiN (niegdyś Wolność) i nacjonalistycznego Ruchu Narodowego zdecydowali o wspólnym starcie. Na początku 2019 roku do koalicji dołączyły środowiska skupione wokół reżysera Grzegorza Brauna, posła Piotra Liroya-Marca i aktywistki pro-life Kai Godek. W lutym ogłoszono, że wszyscy będą startowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod szyldem Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Później do koalicji dołączył jeszcze poseł Marek Jakubiak.

Ugrupowania wchodzące w skład koalicji miały już swoją reprezentację parlamentarną, wobec czego powstało koło Konfederacji, do którego weszli lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki, członkowie partii KORWiN Jacek Wilk i Jakub Kulesza, a także posłowie Piotr Liroy-Marzec i Marek Jakubiak. Wszyscy do Sejmu dostali się startując z list Kukiz’15. Później do koła dołączył także niezrzeszony poseł Robert Majka.

Konfederacja w wyborach do europarlamentu zarejestrowała listy we wszystkich okręgach. Ostatecznie ugrupowanie uzyskało 4,55 proc. głosów, nie uzyskując żadnego mandatu.

Po eurowyborach rozpoczęły się tarcia w koalicji. Z Konfederacji (a także z koła poselskiego) odeszli Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec, narzekając na transparentność w organizacji. W lipcu zarejestrowano partię Konfederacja, z której list zobowiązali się startować członkowie KORWiN, Ruchu Narodowego i środowiska Grzegorza Brauna. Po dwóch tygodniach Konfederację opuściła Kaja Godek, która twierdziła, że aktywiści pro-life nie dostali satysfakcjonujących miejsc na listach partii.

Jaki jest program Konfederacji?

Konfederacja to eurosceptyczny ruch prawicowy. Twórcy koalicji podkreślają, że chcą promować idee wolnościowe i konserwatywne. Członkowie ruchu opowiadają się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej i przeciwko amerykańskiej ustawie JUST.

Konfederacja chce masowej obniżki podatków, w tym likwidacji PIT, wprowadzenia dobrowolnych składek na ZUS i zredukowania akcyzy. Członkowie ruchu są także zwolennikami prywatyzacji służby zdrowia i placówek edukacyjnych.

W kwestiach społecznych Konfederacja chce liberalizacji prawa do broni, "ochrony życia ludzkiego od poczęcia" i ograniczenia imigracji. Koalicja sprzeciwia się także działaniom środowisk LGBT.