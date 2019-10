„Proszę o jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od czterech lat systematycznie go niszczy” - apelował w niedzielę do pozostałych ugrupowań opozycyjnych szef PO Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna / Radek Pietruszka / PAP

Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Schetyna zaapelował "do wszystkich sił opozycji, do PSL z Kukizem'15, do SLD, Razem i Wiosny, a także do Konfederacji" o jasne opowiedzenie się przeciwko liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.



Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od czterech lat systematycznie go niszczy - powiedział.



Zwracając się do liderów ugrupowań opozycyjnych powiedział, że oczekuje od nich "jasnego zapewnienia: po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim". Większość Polek i Polaków tego od nas oczekuje. By jutro mogło być lepsze - powiedział Schetyna.

Schetyna: Idziemy do wyborów, żeby wygrać

Idziemy do wyborów, żeby przywrócić łamaną przez Kaczyńskiego polską konstytucję, odbudować niszczone przez Kaczyńskiego polskie państwo, scalić podzieloną przez niego narodową wspólnotę - mówił Schetyna. Idziemy po to, aby Polki i Polacy lepiej zarabiali, mieli się gdzie leczyć, oddychali zdrowym powietrzem i mogli wreszcie liczyć na swoje państwo - dodał.

Jak mówił w ciągu ostatnich czterech lat Polacy wielokrotnie mogli się przekonać, że ludzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "szli i idą do polityki wyłącznie dla władzy i pieniędzy".



Ale to nie aparatczykom z PiS-u, ale polskim lekarzom, pielęgniarkom i nauczycielom te pieniądze się naprawdę należały - oświadczył Schetyna. Jak dodał, PiS wmawia Polakom, że podzielił się z nimi dobrobytem, a - stwierdził Schetyna - "sypnął im okruszki z pańskiego stołu".



Szef PO mówił, że każdy z punktów programu Koalicji Obywatelskiej - "odbudowa szkoły, dyplomacji, armii, stworzenie nowoczesnej służby zdrowia, odbudowa służby cywilnej i usprawnienie niezawisłych sądów" - to jednocześnie diagnoza katastrofy, do której doprowadziły rządy PiS.



Schetyna podkreślił, że mówiąc o każdej z patologii ostatnich czterech lat celowo używa nazwiska Kaczyńskiego, bo - jak stwierdził - "państwo PiS było tak na prawdę jego państwem".

Schetyna: Nadciąga kryzys gospodarczy, a Polska nie jest przygotowana

Na konwencji Koalicji Obywatelskiej Schetyny ocenił, że efekty działań obecnej ekipy rządzącej to m.in. wirtualne miliony aut elektrycznych, "bez sensu" planowany przekop Mierzei Wiślanej, rzucane miliardy na Centralny Port Komunikacyjny, "zero" zakupów wojskowych, a także zapaść ochrony zdrowia, zwiększająca się emigracja, czy klęska walki ze smogiem

A rządzący Polską dwór Kaczyńskiego nic nie potrafi zrobić i tak naprawdę o nic innego, niż swoja władza - nie dba. A przecież - dobrze to wiemy - czasy idą ciężkie. Nadciąga kryzys gospodarczy, a Polska zupełnie nie jest na niego przygotowana - bo ci ludzie Kaczyńskiego po prostu tego nie potrafią - powiedział Schetyna.



Szef PO zaznaczył, że polityka Rosji jest agresywna, a politykę Stanów Zjednoczonych nazwał nieprzewidywalną. Tymczasem - jak mówił - "Polska ma zrujnowane sojusze europejskie, bo ludzie Kaczyńskiego nie mają o świecie pojęcia".



Kolejne cztery lata niepodzielnych rządów tego człowieka - uczyniłyby z Polski spaloną ziemię. Pozostawiłyby nas poza Unią, poza zachodnią cywilizacją - gdzieś między Białorusią, a Rosją. Nie pozwolimy na to - powiedział Schetyna.



Według lidera PO, po wyborach Kaczyński, którego nazwał człowiekiem "oderwanym od rzeczywistości" straci władzę, a Polacy "odzyskają swoje prawo do życia w państwie, które pomaga żyć ludziom, a nie narzuca im jak mają żyć". I to jest właśnie stawką tych wyborów - podkreślił Schetyna.

LGBT, aborcja, kara śmierci, relacje państwo - Kościół... Zapraszamy na wyborczą debatę światopoglądową!

Na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi 2019 RMF FM, "Dziennik Gazeta Prawna" i Interia.pl zapraszają na serię debat wyborczych "Po prostu Polska"!

W każdy poniedziałek na antenie RMF FM oraz na stronach głównych RMF 24, Interii i dziennik.pl na poglądy ścierają się przedstawiciele największych komitetów wyborczych.

Tematem najbliższej debaty - w poniedziałek 7 października - będą kwestie światopoglądowe!

Jaki stosunek mają politycy do kwestii aborcji, zapewnienia równych praw środowiskom LGBT - np. małżeństw jednopłciowych - czy kary śmierci, jak postrzegają relacje państwo - Kościół?

Startujemy tradycyjnie tuż po 18:00.

A w tym tygodniu uczestnicy naszej debaty dyskutowali o gospodarce. Relację z dyskusji i zapis transmisji wideo znajdziecie TUTAJ! >>>