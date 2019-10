"My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Polsce potrzebny jest polityczny detoks" - powiedziała w niedzielę podczas konwencji wyborczej w Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego - jak podkreśliła - ważny jest udział w wyborach.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska / Radek Pietruszka / PAP

Każdy Polak ma trochę inną historię, ale podstawowe wartości, są przez wszystkich dzielone razem. Wierzymy w uczciwość, możemy jej wymagać i wszyscy domagamy się tego. Jeżeli chcemy być wolni będziemy wolni i Polska na to zasługuje - zaznaczyła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.



Podkreślała, że Polacy są mądrzy, zatroskani i wierzą w dobro. Wcale nie są cyniczni. Wszyscy pragniemy silnej, zamożnej i bezpiecznej ojczyzny. My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Nikt w Polsce nie przestał być patriotą, nikt nie zmienił zdania o praworządności i przyzwoitości. Jedyną trucizną jest dzisiejsza polityka - stwierdziła.

"Nie dajmy się zagłuszyć telewizyjnej, partyjnej orkiestrze"

Ktoś zamienił ją w jad i czasami dwoje ludzi, którzy chcą tego samego, zajadle się kłóci. Wierzę że da się to zatrzymać i zawrócić. Polsce potrzebny jest polityczny detoks - powiedziała Kidawa-Błońska. Dlatego, jak podkreśliła, ważny jest udział w wyborach. Dlatego tu jestem i dlatego potrzebny jest głos każdego z was. Głos każdego, kto ma już dość tej politycznej masakry, a chce normalnego, cywilizowanego, europejskiego państwa - zaznaczyła. Dodała, że wszyscy zasługują na państwo "dobre dla wszystkich".



Tam gdzie decydenci zaczynają wierzyć w swoje kłamstwa i gdzie decyduje interes polityczny, a nie ekonomiczny, musi dojść do katastrofy - mówiła w niedzielę na konwencji wyborczej kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.



Drożyzna jest dotkliwa, a ludzie muszą więcej zarabiać. Ale tego nie zrobi się dekretami. Gospodarka nie znosi polityki, nie rośnie na rozkaz. Rozwija się dzięki pracy milionów ludzi. I o nich trzeba dbać, ich szanować i ich wspierać, a nie chwytać za gardło - oceniła.



Nie może być tak, że Polacy zaczynają się bać, tak jak (...) pracownicy i pracodawcy boją się nowych podatków, absurdalnych pomysłów w ZUS-ie, dekretów zmieniających płace jednych kosztem drugich - dodała.



Pracodawcy ze zdumieniem usłyszeli, że mają być wymienieni na nowe elity ekonomiczne. Gdzie są te elity? - pytała Kidawa-Błońska. Powiedziała, że dziś także przedsiębiorcy i pracodawcy stają się politycznym wrogiem. Oceniła, że to skrajnie polityczne, zachłanne, nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla całego kraju.



Wszyscy musimy powiedzieć temu stop. Musimy powiedzieć stop zanim zdewastują całą naszą gospodarkę, stabilność ekonomiczną i zabiorą ludziom miejsca pracy - zaznaczała.



Tam, gdzie decydenci zaczynają sami wierzyć w swoje kłamstwa, gdzie zamykają oczy na fakty, chcą być mądrzejsi od fachowców, gdzie decyduje interes polityczny, a nie ekonomiczny, musi dojść do katastrofy - powiedziała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, porównując państwo do Titanica, na którym do końca grała orkiestra. Nie dajmy się zagłuszyć telewizyjnej, partyjnej orkiestrze, nie dajmy się uśpić PiS-owskiej propagandzie, nie pozwólmy, by gospodarczo, kulturowo i cywilizacyjnie zepchnąć nas z Europy na wschód - dodała Małgorzata Kidawa-Błońska.



LGBT, aborcja, kara śmierci, relacje państwo - Kościół... Zapraszamy na wyborczą debatę światopoglądową!

Na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi 2019 RMF FM, "Dziennik Gazeta Prawna" i Interia.pl zapraszają na serię debat wyborczych "Po prostu Polska"!

W każdy poniedziałek na antenie RMF FM oraz na stronach głównych RMF 24, Interii i dziennik.pl na poglądy ścierają się przedstawiciele największych komitetów wyborczych.

Tematem najbliższej debaty - w poniedziałek 7 października - będą kwestie światopoglądowe!

Jaki stosunek mają politycy do kwestii aborcji, zapewnienia równych praw środowiskom LGBT - np. małżeństw jednopłciowych - czy kary śmierci, jak postrzegają relacje państwo - Kościół?

Startujemy tradycyjnie tuż po 18:00.

A w tym tygodniu uczestnicy naszej debaty dyskutowali o gospodarce. Relację z dyskusji i zapis transmisji wideo znajdziecie TUTAJ! >>>

Skiba: Nikt nie straci na wzroście płacy minimalnej Jakub Rutka /RMF FM