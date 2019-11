176 posłów, którzy po raz pierwszy zaczną pracę w gmachu przy Wiejskiej lub wracają do niego po przerwie, znajdzie się w Sejmie IX kadencji. Dzisiaj w południe rozpocznie się pierwsze posiedzenie izby niżej parlamentu wybranej w wyborach 13 października. W ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn.

Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji otworzy marszałek-senior Antoni Macierewicz. Odegrany zostanie hymn państwowy, a następnie marszałek-senior poprosi prezydenta Andrzeja Dudę o wygłoszenie orędzia. Po wysłuchaniu głowy państwa posłowie złożą ślubowanie. Później zaś odbędzie się wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu.

Zgodnie z konstytucją, premier Mateusz Morawiecki złoży na posiedzeniu dymisję Rady Ministrów.

5 sił politycznych w nowym Sejmie, PiS z samodzielną większością

235 miejsc w nowym Sejmie zajmą posłowie Prawa i Sprawiedliwości, które w wyborach parlamentarnych z 13 października zdobyło 43,59 procent głosów. 134 mandaty - dzięki głosom 27,40 procent wyborców - przypadły wówczas politykom Koalicji Obywatelskiej, pod której szyldem do wyborów poszli: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Lewica - a więc połączone siły Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny i Lewicy Razem - zdobyła poparcie na poziomie 12,56 procent i 49 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe - które do wyborów poszło wraz z częścią polityków Kukiz'15 pod szyldem Koalicji Polskiej - uzyskało 8,55 procent głosów i 30 mandatów. 11 posłów - dzięki głosom 6,81 procent wyborców - wprowadziła do nowego Sejmu Konfederacja, a jeden mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej.

Wśród debiutantów: Mateusz Morawiecki, Tomasz Zimoch, Klaudia Jachira i Włodzimierz Czarzasty

Wśród 235 posłów PiS po raz pierwszy w ławach sejmowych zasiądzie 55 posłów - w tym m.in. premier Mateusz Morawiecki i kilku ministrów z jego dotychczasowego rządu: m.in. szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, europoseł dwóch kadencji Marek Gróbarczyk i wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Wśród posłów-debiutantów Prawa i Sprawiedliwości są także szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel i Kacper Płażyński - dotychczasowy gdański radny, syn marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

W nowym klubie PiS zjadą się także: wiceszef resortu sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, rzecznik tego resortu Jan Kanthak, dotychczasowy stołeczny radny Jacek Ozdoba oraz wojewodowie: mazowiecki Zdzisław Sipiera i łódzki Zbigniew Rau.

W gronie 134 posłów Koalicji Obywatelskiej 89 zasiadało w izbie niższej w minionej kadencji. Nowych posłów jest 45, ale część z nich ma już za sobą doświadczenie parlamentarne.

Posiedzenie 12 listopada jest absolutnym parlamentarnym debiutem dla takich posłów Koalicji jak: współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz, dawny działacz SLD i lekarz Riad Haidar, znany komentator sportowy Tomasz Zimoch, budzące niemałe kontrowersje blogerka Klaudia Jachira, były szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dziennikarz Piotr Adamowicz, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz czy jedna z liderek KOD-u Magdalena Filiks.

W klubie PSL po raz pierwszy w gmachu przy Wiejskiej zasiądzie syn Władysława Bartoszewskiego, Władysław Teofil Bartoszewski. Poselskie mandaty zdobyli także m.in. szefowa Stronnictwa w Lubuskiem Jolanta Fedak, która za rządów PO-PSL była ministrem pracy i polityki społecznej, dotychczasowy wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa i wiceszef PSL Dariusz Klimczak.

Z list Lewicy najwięcej, bo 23, posłów wprowadziło do nowego Sejmu SLD, 19 jest z Wiosny, zaś z Lewicy Razem dostało się 6 kandydatów. Sejmowymi debiutantami są szef SLD Włodzimierz Czarzasty i lider Razem Adrian Zandberg. Są w tym gronie także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Krzysztof Śmiszek i Maciej Gdula z Wiosny oraz rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska. Po raz pierwszy w parlamencie zasiądą także działaczki Razem: Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Marcelina Zawisza.

Sejmowy debiut staje się udziałem również kilku polityków Konfederacji: m.in. lidera KORONY Grzegorza Brauna, wiceprzewodniczącego partii Wolność Konrada Berkowicza, Artura Dziambora i lidera Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztofa Tuduja.