W najbliższych latach doprowadzimy do tego, że kolej trafi do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy - powiedział w Bydgoszczy szef sztabu lewicowego bloku, lider Wiosny Robert Biedroń. Podkreślił też potrzebę poprawy bezpieczeństwa na drogach.

