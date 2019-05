Prawo i Sprawiedliwość zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Partia ta otrzymała 42,4 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego dla trzech największych stacji telewizyjnych. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Europejska. Zagłosowało na nią 39,1 proc. wyborców. Trzeci wynik uzyskała Wiosna - poparło ją 6,6 proc. głosujących.

Na zdj. głosowanie w lokalu wyborczym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie







Z sondażu exit poll wynika, że do Parlamentu Europejskiego wejdą jeszcze przedstawiciele Konfederacji (6,1 proc.) i Kukiz'15 (4,1 proc.). Poniżej progu wyborczego - Lewica (1,3 proc.).



W niedzielę Polacy wybierali 52 posłów do Parlamentu Europejskiego - spośród 872 kandydatów.



Podane wyniki są oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Są to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE.



Cząstkowe wyniki głosowania obwodowych komisji wyborczych będą publikowane dopiero od godz. 23 - dopiero wówczas zakończy się głosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE. Jak poinformowała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego powinniśmy poznać we wtorek.