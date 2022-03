Kobiety, dzieci. Na ich twarzach zmęczenie i strach. Już 377,4 tys. uchodźców z Ukrainy przyjechało do Polski. W naszych kraju od razu dostają pomoc, ciepły posiłek, koce i miejsce na odpoczynek. Specjalni wysłannicy RMF FM na Ukrainę Maciej Sztykiel i Krzysztof Zasada relacjonują, jak wygląda odprawa po ukraińskiej stronie granicy.

Najważniejsze wydarzenia na Ukrainie. Relacja na żywo 1 marca

Cały czas ogromne korki, w których stoją uchodźcy, utrzymują się po ukraińskiej stronie przed przejściami granicznymi z Polską.

Wiele matek z dziećmi jest w podróży już od kilku dni - relacjonuje Maciej Sztykiel, specjalny wysłannik RMF FM na Ukrainę, który przekraczał granicę w Hrebennem. Na naszej antenie relacjonował, że pod strefę graniczną wjazd mają tylko ci, którzy chcą przekroczyć granice. Wielu chętnych nie ma, są tam rozstawione namioty, w których na podróżujących z Ukrainy czeka natomiast posiłek czy koce. Na własne oczy widział, że wielu Ukraińców ucieka przed wojną, mając ze sobą jedynie plecak.

Dziennikarz RMF FM informuje, że odprawa w stronę ukraińską odbywa się sprawnie, ale kolejka do Polski ma ok. 20 kilometrów. Zarówno w strefie granicznej, jak i już po ukraińskiej stronie wszędzie widać kobiety, również starsze, dużo dzieci, pojedynczych mężczyzn. Ich twarze pokazują trud podróży.

Po stronie ukraińskiej samozwańczy organizatorzy w odblaskowych kamizelkach kierują ruchem, by opanować chaos. Korek samochodów, sunących w stronę Polski, został podzielony na kilka części i uporządkowany. Ludzie, którzy wjechali do Polski, mówili naszemu reporterowi, że na przejściu w Hrebennem stali 35 godzin.

W drodze do Lwowa wysłannik RMF FM co chwilę napotykał blokposty, czyli punkty kontrolne, gdzie okoliczni mieszkańcy zatrzymują auta, kontrolują szukając dywersantów.

Z kolei na przejściu granicznym Smolnica-Krościenko, koło Ustrzyk Dolnych na Podkarpaciu, był Krzysztof Zasada. Jak donosił na antenie RMF FM, najszybciej mogą się wydostać z Ukrainy osoby piesze.

Około 20 kilometrów od przejścia, w miejscowości Chyrów, zorganizowano specjalny punt przesiadkowy. Ludzi, którzy tam się dostają, zabierają autobusy kursujące wahadłowo. Pasażerowie są potem wysadzani w pobliżu szlabanów, gdzie przechodzą kontrolę. Pierwszeństwo w wejściu do autobusów mają matki z dziećmi, pojazdy odjeżdżają w miarę zapełniania się miejsc.

Dziennikarz RMF FM rozmawiał z mieszkańcem Lwowa, który wywiózł do Chyrowa swoją córkę i wnuczki. Jak relacjonował, dostały się do Polski po nieco więcej niż dwóch godzinach od momentu wejścia do autokaru. Jeśli natomiast chodzi o samochody osobowe, kolejka pojazdów przed przejściem liczy kilka kilometrów.

Straż graniczna poinformowała, że od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy już prawie 327 tys. osób.