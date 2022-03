Rosja użyła w poniedziałek bomby próżniowej podczas inwazji na Ukrainę – przekazała ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa tuż przed północą polskiego czasu. Wykorzystanie bomby próżniowej jest zakazane przez Konwencję genewską. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało zaś, że "od początku inwazji Rosja wystrzeliła 113 lądowych i morskich rakiet taktycznych Iskander i Kalibr przeciwko cywilnym miastom i wsiom Ukrainy". Tymczasem do Kijowa zmierza duża grupa wojsk rosyjskich — najnowszych zdjęciach satelitarnych widać, że konwój rosyjski ma już ponad 64 km długości. Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z agresją rosyjską na Ukrainie znajdziesz w naszej relacji.

Zdjęcia satelitarne, opublikowane w poniedziałek przez amerykańską firmę Maxar Technologies, przedstawiają rosyjski konwój wojskowy na północ od Kijowa, który rozciąga się na około 64 km / MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT / PAP/EPA

04:00

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało wideo przedstawiające rosyjskie Mi-35M, Mi-8AMTSh i Mi-28UB uderzające w cele na Ukrainie.

03:56

Mastercard zablokował wiele instytucji finansowych należących do sieci płatniczej w wyniku nakazów sankcji wobec Rosji - poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat firmy.

03:53

W wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie Mariupol został pozbawiony prądu i ciepła - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek na Facebooku mer Mariupola Wadym Bojczenko.



W wiadomości wideo Bojczenko powiedział, że wojska rosyjskie kontynuują naloty na miasto i nacierają ciężką artylerią, niszcząc infrastrukturę. Dodał, że Siły Zbrojne Ukrainy, Gwardia Narodowa i Pułk Azowski skutecznie odpierały ataki wroga.

/ Grafika RMF FM

03:41

Netflix poinformował, że z powodu agresji na Ukrainę nie doda do swej platformy państwowych rosyjskich kanałów telewizyjnych, mimo przepisu wprowadzonego przez rosyjskiego regulatora mediów Roskomnadzor, który wymaga od niego dołączenia takiej oferty od 1 marca.

03:36

"Czas aby sprzeciwić się agresji Rosji na Ukrainę" - powiedział szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell zwracając się w wideooświadczeniu do Białorusinów. Prosił ich o sprzeciw wobec dyktatury Aleksandra Łukaszenki.

"Wiem, że ciężko Wam wyrazić swoje uczucia w warunkach totalnej opresji. Ale wiem też, że trudno zachować ciszę wobec rosyjskiej inwazji i strasznego ataku na ukraińskich obywateli i ich miasta, patrząc jak ich dobytki są niszczone, jak giną" - dodał.

03:25

"Aplikacja została zarejestrowana. Proces właśnie się zaczął" - napisał na swoim Twitterze Wsiewołod Czentsow, przedstawiciel Ukrainy przy UE. Jak przekazał dyplomata, dokumenty ws. członkostwa Ukrainy w UE zostały oficjalnie wniesione.

03:23

Elon Musk dostarczył na Ukrainę terminale umożliwiające łączenie z internetem przez satelity Starlink.

Sieć Starlink może zagwarantować łączność internetową regionom Ukrainy, które atakowane są przez rosyjską armię - pisze AFP.

03:20

"Kolumna rosyjskich najeźdźców zmierzała w kierunku Mikołajowa na południu Ukrainy, ale zawróciła. Prawdopodobnie przegrupowała się w celu okrążenia Chersoniu" - przekazał szef administracji państwowej obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

03:16

General Motors, Volvo, Volkswagen poinformowały, że zawieszają dostawy samochodów do Rosji.

Ze względu na inwazję na Ukrainę również Grupa Mercedes-Benz bada prawne możliwości zbycia należących do niej 15 proc. udziałów w rosyjskiej firmie produkującej samochody ciężarowe i pojazdy opancerzone Kamaz - podał niemiecki dziennik "Handelsblatt".

03:14

Grupa francuskich żołnierzy wylądowała w poniedziałek wieczorem w bazie wojskowej Kogalniceanu, we wschodniej Rumunii. Ich zadaniem będzie wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego - poinformowało w komunikacie rumuńskie MON.

Resort sprecyzował, że w najbliższych dniach dołączą do żołnierzy z Francji "inne siły oraz środki" z tego kraju.

02:57

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wykluczył w rozmowie z publiczną telewizją TVE możliwość wysłania ofensywnej broni dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy.



Potępiając działania prezydenta Rosji Władimira Putina premier Sanchez opowiedział się za przyjęciem Ukrainy do UE. Zastrzegł jednak, że nie nastąpi to szybko.

02:52

"Od początku inwazji Rosja wystrzeliła 113 lądowych i morskich rakiet taktycznych Iskander i Kalibr przeciwko cywilnym miastom i wsiom Ukrainy. Ta nieuczciwa zbrodnia reżimu Putina wymaga zbadania przez Trybunał w Hadze!" - napisało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

02:49

Japonia nałożyła sankcje na przywódców Rosji, w tym Putina, Miedwiediewa i Ławrowa, Szojgu oraz trzech urzędników państwowych.

02:46

"Podkreśliłem: Ukraina chce pokoju, ale dopóki jesteśmy atakowani przez Rosję, potrzebujemy więcej sankcji i broni. Sekretarz stanu potwierdził, że pierwszego i drugiego będzie więcej. Uzgodniliśmy dalsze kroki" - napisał na Twitterze Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba o rozmowie telefonicznej z Blinkenem.

02:17

Rosyjskie wojsko rozpoczęło w nocy z poniedziałku na wtorek szturm na Chersoń, miasto położone nad Dnieprem na południu Ukrainy - poinformował portal Nexta.

"Atak na Chersoń już się rozpoczął. Według naocznych świadków wróg zbliża się z lotniska na autostradę Nikołajewa" - potwierdziła agencja Ukrinform.

02:05

Rosyjskie wojska patrolują Berdiańsk w obwodzie zaporoskim - informuje NEXTA, publikując nagranie.

02:03

Ponad 50 Portugalczyków oraz rezydujących w Portugalii Ukraińców zgłosiło się do poniedziałkowego wieczora na ochotnika do walki z Rosją, prowadzącą od czwartku inwazję na Ukrainę - podała lizbońska telewizja SIC.

02:01

"Jeśli świat się zmienił, to polityka też musi się zmienić" - wyjaśniła szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, którą w poniedziałek cytuje "Die Welt".

Baerbock (Zieloni) broniła w niedzielę wieczorem decyzji rządu federalnego o dostawach broni na Ukrainę i masowej pomocy w zbrojeniu przez Niemcy - pisze dziennik.

01:56

Trwająca ofensywa militarna jest z niezgodna (z Kartą NZ). Jest to obraza założycieli tej organizacji i wszystkiego, co ona reprezentuje - mówił Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego (ZO) Abdulla Shahid. W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rozpoczęło "nadzwyczajną sesję specjalną" na temat kryzysu na Ukrainie.



Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił o ukraińskich ofiarach wśród cywilów, w tym dzieciach. Napiętnował groźbę użycia broni jądrowej przez Kreml i wezwał do położenia kresu wojnie.

01:33

Już 64 km ma konwój rosyjskich pojazdów zmierzających z północy na Kijów. Informacje podano na podstawie zdjęć satelitarnych amerykańskiej firmy Maxar Technologies.

Widać na nich także, dodatkowe siły lądowe i śmigłowce są po białoruskiej stronie, nieco ponad 30 km od granicy z Ukrainą.

01:27

Walt Disney zapowiedział, że wstrzymuje kinowe premiery w Rosji - informuje agencja Reuters.

Decyzja została zmotywowana "niesprowokowaną inwazją na Ukrainę i tragedią humanitarną wywołana w związku z rosyjskimi działaniami".

01:04

Meta Platforms, spółka-matka Facebooka, ograniczy na swoich platformach w UE dostęp do rosyjskiej telewizji mediów RT i portalu Sputnik - poinformował w dyrektor firmy ds. globalnych Nick Clegg; wyjaśnił, że z wnioskiem o takie restrykcje wystąpiło wiele rządów.

00:52

"Zbrodnie na ludności cywilnej. Cierpienie dzieci i kobiet. Zamach na wolność i demokrację. To jest polityka Putina. Zwalczamy ją na każdym froncie" - napisał premier Morawiecki na swoim Twitterze. Poinformował także, że brał udział w kolejnych rozmowach ws. pomocy Ukrainie.



00:46

Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o nadaniu tytułu "Bohatera Ukrainy" dwunastu obrońcom kraju. Sześć osób otrzymało go pośmiertnie.

00:44

"Wiadomość do Władimira Putina: Niedługo poczujesz gniew wielu hakerów na całym świecie" - napisali w poniedziałek wieczorem na Twitterze hakerzy z grupy Anonymous.

"Putler nadszedł twój czas. Światła, kamera, akcja!" - napisała grupa.



00:41

Fotograf Associated Press opublikował zdjęcie, na którym widać niemowlęta, które śpią piwnicy używanej jako schron przeciwbombowy w szpitalu dziecięcym Ochmadet w centrum Kijowa na Ukrainie.

00:35

"Na dzielnice mieszkalne Kijowa, Charkowa i innych miast spadają rosyjskie rakiety i pociski, w tym zakazane międzynarodowo bomby kasetowe. Sytuacja jest trudna." - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Jak wspomniał we wpisie - jest świeżo po kolejnej rozmowie z ukraińskim prezydentem.



00:31

"Rosja ostrzelała dziś Charków z artylerii rakietowej. Jest to ewidentna zbrodnia wojenna. Rosjanie wiedzieli, gdzie strzelają. Za to powinien spotkać ich trybunał międzynarodowy" - mówił prezydent Ukrainy w wideooświadczeniu. Domagał się także zakazu lotów dla rosyjskich samolotów.



Zobacz również: Zełeński domaga się zakazu lotów dla rosyjskich samolotów

00:01

